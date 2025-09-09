“Quiero justicia para mi hijo”: madre de joven arrollado en Santander por carro de empresa bogotana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Nelcy Mendoza Hernández no encuentra consuelo. Este lunes 8 de septiembre enterró a su hijo, Anderson Báez Mendoza de 25 años, quien murió arrollado brutalmente mientras ayudaba a un motociclista caído en la Transversal del Bosque en Floridablanca.

La mujer, entre el dolor y la impotencia, clama justicia. “Me lo arrebataron y nadie responde. El conductor huyó como un cobarde”, dijo en Caracol Radio.

El siniestro ocurrió la noche del sábado 6 de septiembre frente a la estación de Bomberos, en el Anillo Vial sentido hacia la Fosunab.

Anderson, quien trabajaba en un CDA en Giró y vivía con su madre y hermana en Floridablanca, se dirigía a un curso laboral cuando se detuvo a auxiliar a otro motociclista caído en la vía.

Fue entonces cuando una camioneta blanca de alta gama, Toyota Fortuner con placas LYL 803 de Cota (Cundinamarca), lo embistió y lo arrastró por más de 500 metros.

“Él no era un muchacho callejero. Era amoroso, trabajador, soñaba con comprar una casa para vivir con nosotras. Y ahora, ¿quién responde?”, se pregunta Nelcy con la voz quebrada.

Su familia dependía del sustento que llevaba el joven de 25 años a su casa.

Además de la muerte de Anderson el choque dejó cinco heridos y provocó un accidente en cadena donde se vieron involucradas cinco motocicletas y dos camionetas.

La camioneta responsable fue abandonada en la escena por su conductor, quien huyó en un taxi. Hasta el momento, no ha sido capturado. Conforme a versiones preliminares al parecer la camioneta era alquilada.

“El vehículo es de una empresa en Bogotá y habría sido alquilado. Pero no sabemos quién lo conducía. Ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía. Entregamos videos y pruebas, pero no nos dicen nada. Mi hijo no puede quedar como un número más. Estamos buscando más videos del accidente”, señaló la madre.

Las autoridades han confirmado que al estar prófugo no se le pudo hacer prueba de alcoholemia.

Aun así el responsable enfrentaría cargos por homicidio culposo y lesiones personales.

Todos los vehículos involucrados fueron inmovilizados, pero la ausencia del principal implicado obstaculiza el proceso.

“Necesitamos que esto no quede en el olvido. Que las cámaras, los testigos y la justicia hagan su trabajo. Porque lo que pasó con mi hijo puede pasarle a cualquiera que intente hacer el bien”, agregó doña Nelcy, quien despidió a su hijo en el cementerio Jardines La Colina.

La familia insiste en que alguien debe responder por lo ocurrido.

Anderson no solo era un hijo ejemplar y sostén del hogar, sino también un ciudadano que murió haciendo lo correcto. “Yo solo quiero justicia, que esto no quede impune. Mi hijo merece que se sepa la verdad”, concluyó su madre.

Las autoridades continúan la investigación y hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar al responsable.