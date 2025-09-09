JEP realiza audiencia clave en Bucaramanga con 32 exintegrantes del Gaula por falsos positivos

Bucaramanga

Este martes 9 de septiembre comenzó en Bucaramanga la audiencia de consolidación de aportes de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde 31 miembros de la fuerza pública y un exdetective del extinto DAS (todos exintegrantes del Gaula Santander) rinden cuentas.

Por la posible participación en ejecuciones extrajudiciales, es decir falsos positivos, en el departamento.

La diligencia, que se extenderá hasta el próximo jueves 11 de septiembre, es liderada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

En ella se busca evaluar el régimen de condicionalidad de estos comparecientes, quienes han sido clasificados como “no máximos responsables” en casos de asesinatos, y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

Durante la jornada el magistrado Mauricio García aclaró que los aportes de verdad y los reconocimientos de responsabilidad deben ser veraces, detallados y sustentados con evidencia, especialmente si implican a terceros.

Cualquier declaración falsa podría acarrear consecuencias legales, como lo estipula el artículo 394 de la Ley 906 de 2004.

“Esta audiencia está desarrollada con partícipes no determinantes en esos graves crímenes internacionales que representan las ejecuciones extrajudiciales, y que en la legislación colombiana están modificadas como homicidio en persona protegida. Y que en desarrollo de la audiencia se verá si concursan con otras acciones igualmente graves que han sucedido”, explicó el magistrado.

Aunque los comparecientes no están en la categoría de autores determinantes, la JEP analiza si sus testimonios revelan patrones de criminalidad, estructuras de mando o participación en otros delitos graves.

La información entregada será clave para definir su situación jurídica dentro del sistema transicional.

Al cierre de la audiencia se espera que la JEP determine si estos exintegrantes del Gaula Santander cumplen con los requisitos para seguir acogidos a la justicia especial, o si enfrentan medidas sancionatorias por omitir, tergiversar o negar su responsabilidad en los hechos.