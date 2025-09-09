Emergencia en Floridablanca: Bomberos atendieron incendio en un apartamento. ¿Cuál fue la causa?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un incendio registrado en la tarde de este martes 9 de septiembre al interior de un apartamento del sector El Bosque, en Cañaveral, Floridablanca, generó alarma en los ciudadanos.

De acuerdo con el comandante de Bomberos de Floridablanca, Clemente Jaimes, la emergencia ocurrió cerca de la clínica Carlos Ardila Lule y fue inicialmente atendida por los mismos habitantes del inmueble.

“Desplazamos dos máquinas con seis unidades, pero al llegar el fuego ya había sido sofocado por los residentes. Nosotros hicimos labores de refrigeración y verificación para descartar puntos calientes”, explicó Jaimes en diálogo con Caracol Radio.

Lea también: “Quiero justicia para mi hijo”: madre de joven arrollado en Santander por carro de empresa bogotana

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la sala y la cocina del apartamento resultaron bastante afectadas. El comandante señaló que las causas aún se desconocen, pero aprovechó para reiterar las recomendaciones de seguridad, especialmente en vísperas de la temporada de fin de año.

“Es importante no dejar electrodomésticos conectados, evitar sobrecargar los tomacorrientes y tener cuidado con las instalaciones de iluminación, pues estos recalentamientos son los que generan este tipo de incendios en las viviendas”, agregó.

Podría interesarle: Abren inscripciones para la solicitud de cupos en la Casa Búho en Bucaramanga

Las autoridades confirmaron que, aparte de este caso, no se han registrado otras emergencias en las últimas horas en el municipio, pero insistieron en tener prevención, especialmente con los puntos eléctricos, toda vez que la mayoría de incendios residenciales se presentan por cortos circuitos.