Tragedia de quebrada en Santander dejó a varios niños huérfanos: ¿quiénes eran sus padres?

Bucaramanga

Una profunda tristeza embarga al municipio de Galán, tras el accidente en el que perdieron la vida 5 personas luego de ser arrastrados por la quebrada La Oroco, ubicada en la vía que comunica a Galán con Palmar.

Entre las víctimas se encuentran el profesor Arnulfo Torres, docente de inglés del Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez, tenía más de 20 años de trayectoria educativa, y su esposa, la profesora Clemencia Reyes, maestra de la Institución Educativa San Isidro, quienes dejan dos hijos.

La tragedia también cobró la vida de Pastora Olarte, reconocida por su compromiso con la iglesia; así como de Orfidia León y su hijo de 8 años, esposa e hijo de un dirigente comunitario.

Según Pedro José Santos, rector del Colegio integrado Alfonso Gómez Gómez, la víctimas estaban en una peregrinación: “Iban en el carro del profesor Arnulfo, estaban en el páramo, fueron a una eucaristía. Ellos eran muy devotos, grandes personas del municipio”.

De acuerdo con el rector la tragedia vuelve a poner sobre la mesa una problemática histórica de la región: la falta de puentes y vías seguras en los pasos de las quebradas que hay entre los municipios de Palmar y Galán, donde las crecientes súbitas representan un riesgo constante para los habitantes.

Exequias de las víctimas, ¿en dónde serán?

De acuerdo con la alcaldesa del municipio de Galá, Sofía Medina, las exequias de las 5 víctimas que perdieron la vida tras ser arrastrados por la creciente súbita de la quebrada La Oroco ubicada en la vía que comunica al municipio con Palmar, se realizarán hoy a las 2:00 p.m en la Parroquia San José de Galán, donde familiares y amigos les darán su último adiós.

Ampliar

“Es un momento bastante difícil que estamos atravesando la comunidad galanera. Las exequias será acá en el templo parroquial San José de Galán. Los cuerpos de nuestros hermanos fallecidos serán llevados al cementerio Central de nuestro municipio", agregó la alcaldesa.

Además, la alcaldesa declaró tres días de duelo en el municipio en memoria de las cinco víctimas, Arnulfo Torres, Clemencia Reyes, Pastora Olarte, Orfidia León, James Afanador, durante el duelo la bandera de Galán permanecerá a media asta en todas las intituciones públicas.