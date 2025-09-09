Peligro por huecos y alcantarilla sin tapa en el centro de Bucaramanga: una persona resultó herida

Bucaramanga

Comerciantes y transeúntes de la calle 35 con entre carrea 18 y 17, en pleno centro de Bucaramanga, denuncian el grave deterioro de la vía y la falta de atención de las autoridades frente a una alcantarilla sin tapa que ya ha causado varios accidentes.

Edilma Álvarez, trabajadora de la zona, explicó que la tapa de la alcantarilla fue robada hace más de un mes y desde entonces nadie ha dado solución. “Ya se han caído como cuatro personas; una de ellas, un adulto mayor, se partió la pierna. También un niño estuvo a punto de caer, de no ser porque una señora lo alcanzó a agarrar”, relató.

Lea también: Basuras y habitantes de calle: la crítica situación que viven los residentes de Cabecera del Llano

Los comerciantes aseguran que la situación pone en riesgo a diario a quienes transitan por el sector, que es de alto tráfico por el comercio. Manifiestan que la vía sigue deteriorada y llena de agua empozada por las lluvias.

“La Junta de Acción Comunal no se ha pronunciado y no sabemos si corresponde a la Alcaldía o a quién, pero pedimos una pronta solución antes de que ocurra una tragedia mayor”, señaló Álvarez.

Podría interesarle: “Una botella, mil historias”: Mujeres de Piedecuesta emprenden con bebidas de licor artesanal

Por su parte Jaider Arbey, también trabajador del sector, relató a Caracol Radio que la situación lleva años sin atenderse y que lo de la alcantarilla que lleva más de un mes sin atención, es preocupante. “Un señor se cayó la semana pasada, se partió el pie y nadie hizo nada. Toman fotos, vienen, pero no solucionan nada”, afirmó.

El ciudadano señaló que no está claro si la responsabilidad de la alcantarilla sin tapa, corresponde a la administración municipal o a una empresa de Telecomunicaciones, pero hasta ahora ninguno ha dado respuesta.

“Como siempre, acá en Colombia no se hacen nada. Parece que solo cuando ocurra una tragedia vendrán a mirar”, agregó Arbey.

De interés: Ferias y fiestas en Bucaramanga: programación completa del 9 al 14 de septiembre

Los afectados solicitan a las autoridades locales una intervención urgente para reparar la vía, destapar los sumideros y cubrir la alcantarilla, con el fin de evitar nuevos accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en este concurrido corredor comercial de Bucaramanga.