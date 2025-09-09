Char y Verano proponen a Petro asumir operación de energía en Atlántico: esta es la carta

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el pasado ocho de mayo, conocida por Caracol Radio y firmada por el alcalde Alex Char y el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, los mandatarios locales proponen la escisión de la operación de Air-e Intervenida en Barranquilla y el departamento y que se estudie la creación de un nuevo operador de la red eléctrica.

“La operación de la empresa Air-e en el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, ha presentado falencias estructurales en su gestión técnica, financiera y operativa, las cuales se han traducido en una defectuosa prestación en el servicio público de energía eléctrica”, se indica en la carta.

Detalles de la propuesta

En la carta, los mandatarios locales le piden al presidente Gustavo Petro que se evalúe y respalde la escisión del área de operación de la empresa Aire “el componente correspondiente al Distrito de Barranquilla y al Departamento del Atlántico”.

Por lo tanto, sugieren que “se estudie la viabilidad de crear un nuevo operador de red eléctrica, con capacidad técnica y financiera, que asuma la prestación del servicio bajo estándares modernos de eficiencia, cobertura, equidad y transparencia, respondiendo a las necesidades de nuestra población”.

Carta enviadas por Char y Verano al presidente Gustavo Petro. Ampliar

Ante esto, explicaron que aceptando la escisión de la prestación del servicio de energía eléctrica y asumiendo desde “el nivel territorial” la creación de un nuevo operador de red eléctrica “permitiría implementar un modelo de gestión eficaz y transparente mediante la inversión directa en infraestructura, modernización de redes, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, y la implementación de soluciones energéticas sostenibles y ajustadas a la realidad del Caribe colombiano”.

Carta enviada por Char y Verano al presidente Gustavo Petro. Ampliar

Char dice que están dispuestos a comprar a Air-e

Manifestó que tanto la Alcaldía y la Gobernación están dispuestos a comprar la empresa, si es el caso para poder asumir el control de la compañía hoy intervenida por el Gobierno Nacional. Así lo indicó durante un foro de la Revista Semana

“Mandamos una carta, el Gobernador y mi persona, al presidente Petro, que nos entregara Air-e a nosotros. O sea, que la Gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla, que tenemos la experiencia, tenemos el entusiasmo, y nos duele la gente. Y nos duele lo que está pasando con la gente”, dijo.

Asimismo, Char dio a conocer que, dentro de la propuesta, está negociar con un generador para comprar energía “barata” hasta por 15 años que permita reducir las tarifas de energía