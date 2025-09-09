Familia pide que se investigue el homicidio de odontólogo en el barrio El Bosque

El barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, permanece conmocionado tras el asesinato del odontólogo Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, de 30 años, ocurrido el pasado sábado dentro de su consultorio en la carrera 7B con la calle 76.

Según las primeras versiones, dos hombres en motocicleta llegaron al lugar. El parrillero descendió, se hizo pasar por paciente y, tras pedir usar el baño, ingresó al consultorio donde Torrecilla atendía a un paciente. Allí le disparó en repetidas ocasiones y luego lo despojó de una cadena, un anillo y un celular. También hurtó el teléfono a una clienta antes de huir.

Ataque delante de su esposa e hijas

El hecho ocurrió frente a la esposa del odontólogo, su hija mayor de siete años y una bebé de año y medio. Una familiar relató con dolor lo sucedido.

“Él (Adolfo) estaba atendiendo a un paciente, y en ese mismo espacio estaban su esposa y sus dos niñas. Aun así, no le importó dispararle delante de ellas. Lo único que le dijo a la esposa fue que se salvaba porque tenía a la bebé cargada”.

Reconocido por su labor social

Torrecilla aún cursaba estudios en la Universidad San Martín, pero desde hace un año y medio había abierto su propio consultorio, donde era apreciado por su cercanía con los pacientes. Vecinos aseguran que era muy común que ayudara a personas sin recursos.

“Todo el mundo lo buscaba porque él ayudaba mucho a la gente con ese servicio. No sabemos si lo amenazaron o no porque él nunca no los dijo y queremos que esto no quede impune”, añadió la misma familiar.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.