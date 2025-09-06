Gobierno anuncia medidas para garantizar mayor estabilidad en tarifas de energía a usuarios de Air-e

El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para garantizar una mayor estabilidad en tarifas de energía a los usuarios de Air-e.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó un esquema de contratación diferencial que beneficiará a las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el caso de Air-e.

Con esta decisión, las compañías podrán contratar directamente los excedentes de energía generados por plantas hidroeléctricas y proyectos de energías renovables, como la solar, a un precio justo.

Esto permitirá que cada kilovatio adicional de generación limpia se destine a los hogares, comercios y pequeñas industrias de la Costa Caribe, reduciendo la dependencia de la bolsa de energía y, por tanto, la exposición a su volatilidad.

Las reacciones ante el anuncio

Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, explicó que la medida resulta clave para buscar que las deudas de Air-e con el sector no sigan creciendo.

“Esto le permite a Air-e un esquema flexible de contratación bilateral con algunas modificaciones regulatorias que le van a permitir que subir su nivel de contratación del 35% que está a partir de enero a niveles del 80-85%, que nos den tranquilidad a todos los agentes del país, a todos los agentes del sector eléctrico, pues igualmente los generadores térmicos, de que esa deuda no va a seguir creciendo, ese es el problema que está buscando mitigar esto, porque si la empresa sigue con esa exposición a bolsa y no se soluciona, pues obviamente esas deudas van a crecer a un ritmo de 200-300 mil millones de pesos, y muy posiblemente eso sí nos lleve a un apagón en la región caribe del 35%”, explicó Castañeda.

Por su parte, Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios en el Caribe, señaló que no hay claridad normativa y que la demanda eléctrica del país supera a la oferta, por lo que los llamados excedentes resultan “inciertos”.

La medida deberá ser evaluada por la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar aspectos de competencia.