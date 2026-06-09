Nueva masacre en Soledad, Atlántico: sicarios asesinaron a tres personas en Los Almendros

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Una nueva masacre se registró en el municipio de Soledad en la noche de este lunes festivo, en el barrio Los Almendros.

La información entregada por la Policía indica que tres hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida tras un ataque sicarial.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Medel Rodríguez Nar, de 30 años; Gabriel Orlando de Alba Gamarra, de 28 años y Yosimar Utria Orozco, de 32 años. La mujer que resultó herida fue identificada como Gabriela Patricia Centeno González de 22 años.

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Según la Policía, las víctimas se encontraban departiendo en un lugar cuando fueron sorprendidos por hombres a bordo de una moto, quienes sin mediar palabras dispararon contra las personas que se encontraban presentes.

Por este hecho se ha desplegado un grupo de inteligencia y de investigación criminal para esclarecer este hecho y “dar lo más pronto con los posibles responsables”.