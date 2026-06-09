Cortes de energía afectarán a más de 30 poblaciones del Atlántico este miércoles 10 de junio

Con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento y adecuación en la infraestructura eléctrica, este miércoles 10 de junio se presentarán interrupciones programadas en el servicio de energía en varios municipios y sectores del departamento del Atlántico.

La empresa ISA Energía realizará labores técnicas al interior de la subestación Sabanalarga entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, trabajos que requerirán la suspensión temporal del suministro eléctrico en amplias zonas del centro y sur del departamento.

Durante la jornada estarán sin servicio los municipios de Luruaco, Repelón, Manatí, Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Candelaria y Ponedera, así como las poblaciones de Rotinet, Arroyo de Piedra, Hibácharo, Molineros, La Peña, Colombia, Isabel López, San Juan de Tocagua, La Puntica, Pendales, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Límites, Bohórquez, Cascajal, Martillo, Puerto Giraldo, Santa Rita, Leña, La Retirada y el corredor vial Ponedera–Palmar de Varela.

También resultarán impactadas la Agencia de Desarrollo Rural y varias estaciones de bombeo ubicadas en Repelón, Carreto y otros sectores de influencia.

Por otra parte, personal de Air-e Intervenida adelantará la instalación de postes en la calle 12A con carrera 27 del barrio El Pradito, en Sabanalarga. Las obras se ejecutarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Maniobras programadas en Las Flores

En el barrio Las Flores de Barranquilla se desarrollarán maniobras operativas de corta duración en distintos sectores durante el día. Los trabajos iniciarán a las 7:00 de la mañana en la calle 106 con carrera 90 y continuarán de manera escalonada en varios puntos del sector hasta las 5:00 de la tarde.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar afectaciones durante la ejecución de estas labores, orientadas a fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.