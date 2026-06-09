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10 jun 2026 Actualizado 20:22

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Barranquilla

ANI avanza en estudios para conexión férrea entre La Guajira y el corredor del Atlántico

El proyecto tiene una inversión de $11.485 millones.

Foto: ANI

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La Agencia Nacional de Infraestructura publicó los prepliegos para seleccionar la consultoría que adelantará los estudios de prefactibilidad del proyecto de conexión férrea entre La Guajira y el corredor del Atlántico, una iniciativa estratégica para fortalecer el sistema ferroviario en la región Caribe.

El proyecto permitirá evaluar alternativas técnicas, económicas, financieras, jurídicas, prediales, sociales, ambientales y de riesgos para definir posibles trazados férreos”, indicó la ANI, al señalar que la propuesta contempla una vocación mixta para el transporte de carga y pasajeros.

La entidad explicó que la conexión busca integrar a La Guajira con la red férrea nacional, mejorando la movilidad de mercancías y facilitando la conectividad de comunidades y centros productivos del departamento.

Con una inversión de $11.485 millones, el proyecto se enmarca en la política del Gobierno Nacional para reactivar el modo férreo, reducir costos logísticos y promover un sistema de transporte más sostenible, eficiente e intermodal.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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