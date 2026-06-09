ANI avanza en estudios para conexión férrea entre La Guajira y el corredor del Atlántico

La Agencia Nacional de Infraestructura publicó los prepliegos para seleccionar la consultoría que adelantará los estudios de prefactibilidad del proyecto de conexión férrea entre La Guajira y el corredor del Atlántico, una iniciativa estratégica para fortalecer el sistema ferroviario en la región Caribe.

“El proyecto permitirá evaluar alternativas técnicas, económicas, financieras, jurídicas, prediales, sociales, ambientales y de riesgos para definir posibles trazados férreos”, indicó la ANI, al señalar que la propuesta contempla una vocación mixta para el transporte de carga y pasajeros.

La entidad explicó que la conexión busca integrar a La Guajira con la red férrea nacional, mejorando la movilidad de mercancías y facilitando la conectividad de comunidades y centros productivos del departamento.

Con una inversión de $11.485 millones, el proyecto se enmarca en la política del Gobierno Nacional para reactivar el modo férreo, reducir costos logísticos y promover un sistema de transporte más sostenible, eficiente e intermodal.