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09 jun 2026 Actualizado 18:25

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Asesinan en el Atlántico a alias ‘La Mona’, expareja de alias ‘Castor’, líder de ‘Los Costeños’

El caso se reportó dentro de un conjunto residencial en Puerto Colombia.

Alias ‘La Mona’ cuando había sido capturada.

Alias ‘La Mona’ cuando había sido capturada.

Alias ‘La Mona’ cuando había sido capturada.
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Mayra Alejandra Vera, alias ‘La Mona’, fue asesinada este martes 9 de junio, dentro de un conjunto residencial en Puerto Colombia, Atlántico.

Alias ‘La Mona’ era la expareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, reconocido máximo jefe de la banda de ‘Los Costeños’.

Según se conoció, sicarios la interceptaron mientras se disponía a subirse a una camioneta. Uno de los señalados sacó un arma de fuego y le dispararon, acabando con su vida en el sitio.

Más información

Cabe señalar que en 2023 alias ‘La Mona’ había sido detenida durante un operativo de la Policía tras haber sido señalada de, presuntamente, ser la financiadora de la banda de ‘Los Costeños’.

Asimismo, contaba con anotaciones judiciales como concierto para delinquir, hurto, entre otros.

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