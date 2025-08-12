Barranquilla

Air-e aplicará trabajo en casa a varios trabajadores para disminuir costos

Según pudo establecer Caracol Radio, sería cerca del 40% de los trabajadores que pasarían a trabajar bajo esta modalidad.

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

Buena parte de los trabajadores de la empresa Air-e Intervenida pasarán a trabajo remoto, esto como medida que adopta la empresa para disminuir sus costos ante la difícil situación financiera que afronta la compañía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según pudo establecer Caracol Radio, podría llegar hasta el 40% de la planta de trabajadores, teniendo como prioridad aquellos colaboradores del área administrativa que no tengan requerimiento de contacto permanente con los clientes.

Junto a esta medida, la empresa entregaría parte de las oficinas que actualmente operan en arriendo dentro del paquete de medidas de disminución de costos.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad