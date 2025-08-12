Air-e aplicará trabajo en casa a varios trabajadores para disminuir costos

Buena parte de los trabajadores de la empresa Air-e Intervenida pasarán a trabajo remoto, esto como medida que adopta la empresa para disminuir sus costos ante la difícil situación financiera que afronta la compañía.

Según pudo establecer Caracol Radio, podría llegar hasta el 40% de la planta de trabajadores, teniendo como prioridad aquellos colaboradores del área administrativa que no tengan requerimiento de contacto permanente con los clientes.

Junto a esta medida, la empresa entregaría parte de las oficinas que actualmente operan en arriendo dentro del paquete de medidas de disminución de costos.

