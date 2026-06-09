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09 jun 2026 Actualizado 19:40

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Atacan vivienda en Suan de la familia de César Haydar, defensa del Nacional

La Alcaldía rechazó estos hechos, mientras tanto, las autoridades investiga lo sucedido.

César Haydar, defensa de Atlético Nacional / Colprensa.

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César Haydar, defensa de Atlético Nacional / Colprensa.
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La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo, rechazó de manera contundente el ataque registrado contra la vivienda de la familia del futbolista César Haydar, ocurrido durante las celebraciones por el campeonato obtenido por Junior de Barranquilla.

Según explicó la mandataria, los hechos se presentaron cuando familiares del defensor atlanticense se encontraban reunidos en la terraza de su residencia observando la final del fútbol colombiano.

De acuerdo con la alcaldesa, una vez finalizó el encuentro y comenzaron las celebraciones de los aficionados rojiblancos, una persona lanzó botellas contra la vivienda de la familia del jugador.

Lea también: Nueva masacre en Soledad, Atlántico: sicarios asesinaron a tres personas en Los Almendros

La mandataria confirmó que, afortunadamente, ninguno de los familiares resultó lesionado y que los daños no pasaron a mayores.

Tras lo ocurrido, la administración municipal coordinó acciones con la Policía Nacional para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

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