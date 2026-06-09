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09 jun 2026 Actualizado 21:26

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Barranquilla

Inpec evalúa medidas tras fiesta en la Penitenciaria El Bosque, de Barranquilla

También se conoció una celebración que habría ocurrido dentro de la cárcel Distrital.

Foto tomada de la Procuraduría

Foto tomada de la Procuraduría

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Barranquilla
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Caracol Radio conoció que el Inpec está evaluando medidas tras conocerse una fiesta en el interior de la Penitenciaria El Bosque, de Barranquilla.

En un video se logra observar a varios reclusos dentro de una celda con teléfonos móviles, al parecer alcohol, y escuchando música con alto volumen en una de las celdas.

Este medio supo que el hecho habría sucedido en el pabellón B, del establecimiento carcelario.

Y que ya el Inpec está evaluando medidas y adelantando las investigaciones del hecho.

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Celebración

Y también se conoció otro video, al parecer, en el interior de la Cárcel Distrital El Bosque, donde se observa a varios reclusos celebrar el triunfo del Junior con fuegos pirotécnicos.

Hasta el momento la dirección de este centro carcelario no se ha pronunciado.

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