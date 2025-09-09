Fallece el reconocido periodista Jorge Humberto Klee

En la mañana de este 9 de septiembre se conoció sobre el fallecimiento del reconocido periodista Jorge Humberto Klee, quien fue Comisionado Nacional de Boxeo, hasta el 2019, y estuvo a cargo de la creación de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El comunicador social nació el 18 de septiembre de 1937, en Barranquilla, y se convirtió en un ícono de la Radio de la región Caribe.

Desde la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico lamentaron el fallecimiento.

“Lamentamos informar la muerte de nuestro socio emérito y expresidente Jorge Humberto Klee, gran maestro del periodismo deportivo, en especial del Boxeo y formador de muchas generaciones de comunicadores. En la foto, al lado de su esposa Cielo, quien falleció el año pasado QEDP”.