Fallece el reconocido periodista Jorge Humberto Klee
Desde la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico lamentaron la muerte del comunicador social, a la edad de 87 años.
En la mañana de este 9 de septiembre se conoció sobre el fallecimiento del reconocido periodista Jorge Humberto Klee, quien fue Comisionado Nacional de Boxeo, hasta el 2019, y estuvo a cargo de la creación de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.
El comunicador social nació el 18 de septiembre de 1937, en Barranquilla, y se convirtió en un ícono de la Radio de la región Caribe.
Desde la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico lamentaron el fallecimiento.
“Lamentamos informar la muerte de nuestro socio emérito y expresidente Jorge Humberto Klee, gran maestro del periodismo deportivo, en especial del Boxeo y formador de muchas generaciones de comunicadores. En la foto, al lado de su esposa Cielo, quien falleció el año pasado QEDP”.