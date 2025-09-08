Alcalde Char envía delegación a EEUU para fortalecer relaciones y lanza mensaje al Gobierno Petro

Se enciende la polémica por el viaje de alcaldes de ciudades capitales de Colombia hacia Estados Unidos.

En días anteriores el presidente Gustavo Petro había advertido que habría posibles consecuencias porque la misión de los mandatarios, según él, iría en contra de la Constitución.

Ante esto, el alcalde Alejandro Char se pronunció, en medio de la inauguración de un parque en el suroriente de la ciudad.

Fuerte mensaje

Ha dicho el mandatario de los barranquilleros que, a pesar de no haber asistido a Washington para fortalecer las relaciones bilaterales con el país norteamericano, envío a su secretario Privado y de Seguridad para llevar a cabo reuniones con representantes del Departamento de Estado, como con congresistas de los partidos Republicano y Demócrata, quienes, de acuerdo con el alcalde, han apoyado con tecnología y desarrollo para Barranquilla.

Además, insistió en que “quien no entienda que Estados Unidos es un aliado del desarrollo, está fuera de este mundo”.

“Quien no entienda que el sector empresarial y el tecnológico lideran el nuevo mundo, pues está fuera de mundo, fuera de este mundo. Así que nosotros sí tenemos una muy buena relación con el Gobierno de los Estados Unidos, y el que no entienda que ellos nos pueden aportar, está ‘meando’ por otro lado”, dijo Char.

En las últimas horas se conoció que el alcalde de Medellín y el de Cali serán los únicos que asistan a estos encuentros en Estados Unidos. Mientras que el de Bogotá y Cartagena también desistieron de viajar por compromisos de sus respectivas agendas.

¿Qué dijo el alcalde Char sobre Barranquilla como sede de la Selección Colombia?

El alcalde Char también se refirió a lo dicho por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien abrió la puerta para que otras ciudades como Bogotá y Medellín puedan ser sede de la Selección en las próximas eliminatorias.

“Jesurún siempre ha visto a Barranquilla como la casa de la Selección, pero también ojalá que haya buena oferta y que los estadios de las otras ciudades mejores, pero el ‘Metro’ arrancará su ampliación, y todos los demás le van a quedar chiquito al ‘Metro’”, finalizó.