Cobro de valorización: Invías continúa con socializaciones pese a fallo judicial, advierte comunidad

A pesar de que el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió de manera provisional el cobro de valorización para la vía al Mar, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) continúa convocando reuniones para socializar el proyecto.

Cabe recordar que el pasado 23 de agosto, el Consejo de Estado negó la solicitud del INVÍAS de revivir el cobro de esta contribución, el cual ya había sido suspendido provisionalmente por el Tribunal en junio de este año.

No obstante, a través de su cuenta en X, el INVÍAS anunció que continúa con el proceso de socialización y compartió un enlace con las fechas de los encuentros informativos.

“Avanzamos en la socialización de la Contribución Nacional de Valorización para el proyecto vial Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de La Prosperidad”, informó la entidad.

“Estas socializaciones siguen sin tener convocatoria”

Ante esta situación, Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, expresó su preocupación.

“Nosotros estamos bastante preocupados; la comunidad está muy preocupada. Esta mañana nos dimos cuenta de esta noticia y, de verdad, estamos a la expectativa y seguimos apoyando a los senadores: al senador Carlos Meisel, que es quien ha estado más pendiente de esta situación, junto con el senador Mauricio Gómez. Confiamos en que la justicia nuevamente revierta esta situación. Yo creo que estas socializaciones siguen sin tener convocatoria”, sostuvo Cianci.

Por su parte, el senador Carlos Meisel criticó la actuación del INVÍAS, señalando que la entidad estaría desconociendo decisiones judiciales ya adoptadas.

El INVIAS está violando la justicia, al recordar que el Consejo de Estado emitió medidas cautelares “mucho más profundas” que la socialización.