Rechazo en Santander por circular que prohíbe alimentar gatos y palomas en la gobernación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Una polémica estalló en Santander tras la emisión de una circular interna por parte de la gobernación, en la que se prohíbe alimentar a los gatos en condición de abandono y a las palomas que habitan en las instalaciones del edificio gubernamental.

La medida firmada por la dirección de Recursos Físicos y respaldada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus ha sido fuertemente rechazada por activistas, ciudadanos y el Concejo Municipal.

El concejal de Bucaramanga Camilo Machado lideró la denuncia calificando la circular como “inhumana, ilegal y contraria a los principios básicos de compasión y responsabilidad institucional hacia los animales”.

Puede leer: Bucaramanga: CDMB investiga presencia de combustibles en la quebrada del Macho en el Diamante

“No solo es un acto falto de empatía, sino que además va en contravía de la Ley 17 de 1974, Ley 1774 y también conocida como Ley Ángel, que obligan al Estado a actuar solidariamente con los animales en situación de abandono”, explicó Machado.

¿Qué dice la polémica circular?

La circular prohíbe específicamente alimentar a los gatos y palomas que frecuentan la gobernación, basándose en quejas internas sobre su presencia.

Más noticias: Alerta por proyecto de Fondo Mixto en Contratación, Santander

Según la misma comunicación se han hecho esfuerzos por “erradicar” a cerca de 40 gatos, lo cual ha generado aún más indignación entre sectores animalistas.

Machado cuestionó el uso de la palabra “erradicar”, argumentando que refleja un enfoque violento e inapropiado frente a una situación que debería manejarse con estrategias de salud pública y protección animal.

Lea acá: Se elimina la tasa de seguridad que se iba a cobrar en el recibo de la luz: Gobernador de Santander

Absoluto silencio del Gobernador @GralJuvenalDiaz frente a la solicitud de eliminación de la circular 008 que prohíbe alimentar gatos abandonados y palomas en sus instalaciones. Mano ellos también sienten ¡reverse esa decisión que carece de humanidad! pic.twitter.com/ageC4Nld7l — Camilo Machado (@CamiMachado10_) September 4, 2025

“Hablar de erradicación suena a exterminio. Lo correcto sería hablar de jornadas de vacunación, esterilización, adopción y alimentación responsable”, aseguró.

Conforme a la circular según la gobernación de Santander indicó “abstenerse en alimentar palomas y gatos al interior de los inmuebles donde funcionan las independencias de la administración. Se están encontrando platos con comida que se deja a estos animales, y se están llenando las oficinas de roedores que llegan igual a alimentarse”.

Le puede interesar: En Santander está la cueva más profunda de Colombia, ¿cuántos metros tiene de fondo?

Acciones legales en curso

Ante la falta de pronunciamiento por parte de la gobernación, el concejal anunció que ya radicaron dos acciones legales.

Una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando sanciones para los funcionarios responsables de emitir la circular.

Y un proceso ante la Inspección de Policía de Bucaramanga, buscando que se deje sin efecto la medida.

Otras noticias: El dengue cobra la vida de siete personas en Santander: tres de ellos menores de edad

⚠️ Gobernador @GralJuvenalDiaz @GobdeSantander por favor reverse esta circular 👇



Con respeto le digo: revisar su posición en lo tocante a la consideración y la solidaridad que les debemos a los animales -entre los más desamparados y víctimas de nuestra irresponsabilidad- sería… pic.twitter.com/WfLwaNLSf4 — Andrea Padilla Villarraga🐆 (@andreanimalidad) September 3, 2025

Propuestas desde el Concejo

Desde el Concejo Municipal se están proponiendo soluciones concretas que permitan manejar la presencia de animales en las inmediaciones de la gobernación.

Implementar puntos de alimentación controlados .

. Diseñar un protocolo de esterilización y vacunación , en coordinación con la Secretaría de Salud.

, en coordinación con la Secretaría de Salud. Fomentar campañas de adopción responsable.

Reconocer que las palomas, aunque hoy marginadas, fueron durante siglos aves domésticas utilizadas en servicios de mensajería, y por tanto, merecen también protección.

Le sugerimos: Bucaramanga: Comunidad de Cabecera denuncia tala de árboles

Machado enfatizó que el abandono de estos animales es una responsabilidad humana, y no se les puede castigar por la indiferencia.

“No porque no puedan hablar significa que no sufren. No se puede permitir que quienes deberían proteger a los más vulnerables sean los primeros en perseguirlos”, concluyó.

Lea también: Dengue en Santander: 38 contagios diarios y cinco muertes confirmadas en 2025

La situación ocurre en pleno centro de Bucaramanga, cerca del parque García Rovira, una zona tradicionalmente frecuentada por palomas y gatos o perros en condición de abandono.

Hasta el momento la gobernación no ha emitido ningún pronunciamiento oficial pese a las denuncias públicas y el creciente rechazo ciudadano.