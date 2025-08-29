En Santander está la cueva más profunda de Colombia, ¿cuántos metros tiene de fondo?

La espeleología es la ciencia que estudia el origen, formación y fauna de las cuevas o cavernas. A pesar de ser una actividad común en países europeos y algunos de América, es una actividad que en Colombia, se empezó a realizar hace poco más de un siglo.

A pesar de esto, se tiene evidencias de que antes de la llegada de los españoles colonizadores, existieron comunidades indígenas colombianas que lograron adaptarse para vivir en estos lugares, sin presencia de luz solar y con los limitados recursos que se encuentran en este tipo de ambientes.

El director de la Sociedad Colombiana de Espeleología, Juan Carlos Higuera, ha comentado que en Colombia se tiene registro de más de 1800 cavernas, de las cuales cerca de 500 se encuentran en el departamento de Santander.

La explicación de la alta cantidad de estos espacios en Santander, se debe a que en el momento de creación de la Cordillera de los Andes, las placas tectónicas se levantaron, dejando sobre la superficie rocas calizas, que fueron perforadas por el agua, dándoles formas laberínticas.

Según Higuera, las cavernas son espacios que gracias a su riqueza en materia ecosistémica de especies y reservorios hídricos, al igual que en la conservación de restos arqueológicos, son espacios que ayudan a reconstruir la memoria patrimonial de Colombia, y, por tanto, deben ser protegidos por la ley.

También comentó que, en 2011, el Servicio Geológico Colombiano, en conjunto con el Servicio Geológico de Brasil, encontraron dentro de una cueva los fósiles de tres osos perezosos gigantes, extintos desde hace más de 8.000 años.

¿Cuál es la cueva más profunda de Colombia?

La cueva más grande del país, es la caverna ‘Hoyo del aire’ ubicada en Santander. La cual tiene una profundidad cercana a los 180 metros y una abertura de 130 metros de diámetro. Este lugar es reconocido como una de las maravillas naturales de Colombia.

Además de esto, la cueva tiene un trasfondo triste, pues al estar ubicada cerca a una carretera en ‘La Paz’, Santander, este sitio era utilizado para desaparecer personas durante la Guerra de los Mil Días.

¿Cuál es la cueva más larga de Colombia?

A pesar de que el ‘Hoyo del aire’ es la caverna de mayor profundidad, la cueva más larga de Colombia se encuentra en el municipio de El Peñón, Santander, y es llamada ‘la caverna del águila’. Este espacio, cuenta con una extensión de 7 kilómetros, y una de sus características más llamativa, es que suele llenarse de neblina, lo que ayuda a crear un efecto siniestro.

En Colombia, existe la Ley de Patrimonio Espeleológico, que tiene como uno de sus objetivos, la protección de los recursos hídricos dulces que se encuentran en estos espacios. Pues se ha establecido que estos ecosistemas son de mayor fragilidad que los terrestres, y además están adaptados a condiciones ambientales muy limitadas, y, por tanto, son el reflejo de procesos que han tomado miles de años.

