Bucaramanga: Comunidad de Cabecera denuncia tala de árboles

Bucaramanga

Comunidad denuncia tala de árboles en el sector de Sotomayor, en Cabecera del LLano, frente al CAI de Palmas, según los residentes estos árboles llevaban años, lo que es una pérdida para el medio ambiente.

Al parecer se tenían los permisos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, para cortar el árbol de la especie Tambor Frijolito, ya que el tronco estaba afectado.

Marcela Gaviria, residente del sector de Sotomayor, menciona: “A mí me reportaron que estaba muy mal como un mes antes, más o menos. Se hicieron varias visitas con ingenieros forestales de la Secretaría de Ambiente y también la CDMB pasó a revisarlo. Efectivamente, todo el tronco estaba afectado“.

Ampliar

Según Gaviria tenía cavernas y no se pudo salvar el árbol. Se hicieron primero unos cortes de algunas ramas y luego se taló completamente.

“Se le anunció a la comunidad que se iba a hacer la reposición, pero próximamente estaremos coordinando dónde y qué especie se va a sembrar”, señaló Marcela.