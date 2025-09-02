Alerta por proyecto de Fondo Mixto en Contratación, Santander

Bucaramanga

En Santander, el representante a la Cámara Cristian Avendaño lanzó una fuerte advertencia frente a la iniciativa que será votada en las próximas horas en el Concejo Municipal de Contratación y que busca crear un Fondo Mixto para manejar recursos de regalías y del presupuesto local.

Según Avendaño, la propuesta abre la puerta a la contratación por derecho privado, sin los controles de la Ley 80, lo que permitiría adjudicar proyectos de manera directa y sin transparencia. El congresista comparó el modelo con otros fondos en el país, como el de la Sierra Nevada, que han concentrado millonarios recursos pero también han dejado obras inconclusas y escándalos de corrupción.

El proyecto establece además que el municipio deberá capitalizar el fondo con un aporte del 51%, sin detallar montos ni condiciones, lo que el representante calificó como un “cheque en blanco” que pondría en riesgo el dinero de los contratatenses.

“Lo que está en juego es grave. Si se aprueba este fondo, Contratación podría convertirse en el epicentro de un modelo que permite manejar las regalías como se quiera, sin control ni transparencia”, advirtió Avendaño.

El congresista pidió a los organismos de control intervenir de inmediato y llamó al Concejo a rechazar el proyecto, que podría redefinir el manejo de las regalías en este municipio del sur de Santander.