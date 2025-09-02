Se elimina la tasa de seguridad que se iba a cobrar en el recibo de la luz: Gobernador de Santander

Bucaramanga

En medio del debate nacional por la nueva reforma tributaria, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció la derogación de la tasa de seguridad departamental, una medida que, según explicó, busca enviar un mensaje de respaldo a los empresarios, comerciantes y familias del departamento, ya que según el mandatario se debe cuidar la economía.

“El contexto económico exige prudencia, responsabilidad y empatía con quienes generan empleo y aportan al desarrollo. Por eso tomamos la decisión de eliminar esta tasa”, señaló el mandatario.

El gobernador aseguró que la decisión no significa frenar las inversiones en materia de seguridad. Por el contrario, anunció que se redoblarán esfuerzos para sacar adelante el Centro de Gestión de Riesgo y Seguridad (CEGES), un proyecto que será clave en la coordinación de emergencias y la modernización de los sistemas de vigilancia en Santander.

Para financiar estas iniciativas, la Gobernación acudirá a mecanismos jurídicos vigentes que permitan aportes voluntarios de manera transparente y responsable a través del Fondo Cuenta. “Cada peso será destinado exclusivamente a proyectos de infraestructura y tecnología para la seguridad del departamento”, enfatizó Díaz Mateus.

La tasa de seguridad había sido blanco de críticas

El hecho de que se fuera a incluir este cobro directamente en la factura de energía había generado molestia en sectores económicos, porque muchos lo percibieron como un “impuesto encubierto” y obligatorio que afectaría el bolsillo de las familias y de los comerciantes.

Estaba suspendida esta tasa

El Tribunal Administrativo de Santander había decretado suspender de manera temporal el cobro de la tasa de seguridad en el departamento que desde el pasado 25 de abril había aprobado la Asamblea.

A través de una demanda de nulidad con medida cautelar de urgencia, se le había solicitado al alto tribunal que suspendiera el cobro que desde septiembre se iba a comenzar a hacer efectivo en Santander, con el propósito de destinar esos recursos a mejorar la seguridad y el orden público de ese departamento.