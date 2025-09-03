Bucaramanga: CDMB investiga presencia de combustibles en la quebrada del Macho en el Diamante

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), a través de su Grupo Élite Ambiental (GEA), realizó una visita de inspección a la cañada de la quebrada del Macho, en el barrio Diamante, tras una denuncia ciudadana sobre posible contaminación en el afluente.

Según explicó Carlos Bonces, director del GEA, durante la inspección se confirmó la presencia de pozos de combustibles dentro de la cañada, lo que encendió las alarmas de las autoridades ambientales.

“Evidentemente encontramos pozos de combustibles dentro de la cañada, por alguno de los vertimientos de alguna de las estaciones, de algún taller o de alguna fuente se está drenando combustibles, y esa fue la identificación primaria que se hizo en la visita”, señaló Bonces .

Ante el hallazgo, la CDMB activó los protocolos de investigación en conjunto con la Empresa de Alcantarillado de Bucaramanga (EMPAS), que será la encargada de realizar pruebas técnicas para determinar el origen del vertimiento.

Bonces indicó que, aunque las estaciones de gasolina del sector cumplen con los permisos de vertimiento otorgados, no se descarta que el combustible esté llegando a la quebrada a través de ductos de aguas lluvias o de malas prácticas de disposición por parte de talleres u otras fuentes.

“Las aguas residuales no domésticas, como son en este caso combustibles, deben tener un tratamiento y unas especificaciones muy rigurosas en el manejo y recolección de esos vertimientos. No se puede verter este tipo de sustancias directamente a las fuentes hídricas”, afirmó el funcionario .

El director del GEA resaltó la importancia de la denuncia ciudadana para atender de manera oportuna este tipo de emergencias ambientales, al tiempo que recalcó la necesidad de fortalecer la cultura ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga.

La CDMB continuará con las investigaciones para identificar la fuente de contaminación y tomar las medidas correctivas necesarias.