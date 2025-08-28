El dengue cobra la vida de siete personas en Santander: tres de ellos menores de edad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Con la muerte de dos personas más por dengue en los últimos días, la Secretaría de Salud de Santander confirmó que ya son 7 casos de fallecimiento por esta enfermedad, entre ellos tres menores de edad. Según el reciente reporte, en el departamento se han reportado 8.338 casos de dengue, hasta la semana epidemiológica número 33.

Las autoridades advierten que el canal endémico se mantiene por encima de lo esperado y con tendencia al incremento.

“Aunque hay un descenso del 70% en comparación con el año anterior, seguimos estando entre los departamentos que más presentan casos a nivel nacional. Y algo lamentable, el fallecimiento de siete personas asociadas a dengue, de los cuales tres son menores de edad”, señaló Edwin Antonio Prada, secretario de salud de Santander.

De acuerdo al reporte de la la secretaria de salud departamental, la mayoría de los pacientes son hombres (52,1%) y residen en zonas urbanas (84,2%). Aunque la adultez (29%) y la juventud (20%) concentran el mayor número de notificaciones, la incidencia afecta principalmente a niños y adolescentes.

Municipios en brote y casos más críticos

Actualmente, 13 municipios se encuentran en brote tipo I, entre ellos Barbosa, Barrancabermeja, Cimitarra, Málaga, Sabana de Torres y Zapatoca. Otros dos municipios, Charalá y Valle de San José, están en brote tipo II, mientras que 17 localidades, incluidas Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, permanecen en alerta epidemiológica.

Los municipios con mayor aporte en el número de casos de dengue son, en primer lugar Bucaramanga, seguido por Floridablanca, Sabana de Torres, Girón y Barrancabermeja.

En cuanto a la atención médica, el 83,4% de los pacientes con signos de alarma y el 96,7% de los casos graves recibieron hospitalización.

Llamado a la prevención

El secretario de salud departamental invitó a los ciudadanos a tener presente las medidas de prevención para evitar la propagación y el contagio de esta enfermedad.

“Aquí el llamado a la comunidad es para que sigamos verificando dónde están los criaderos de todas estas actividades. Desde la Secretaría de Salud hemos venido capacitando para eliminar la proliferación de zancudos y mosquitos”, agregó Edwin Prada.

Medidas de autocuidado: eliminar criaderos de zancudos, usar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, y acudir de inmediato al médico en caso de fiebre, dolor abdominal intenso o sangrados.