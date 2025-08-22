Dengue en Santander: 38 contagios diarios y cinco muertes confirmadas en 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El dengue no da tregua en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud (INS) entre enero y agosto se han registrado 94.876 contagios en el país, lo que equivale a 440 personas infectadas cada día.

En Santander el panorama es especialmente preocupante, pues 8.133 personas han contraído el virus y cinco han perdido la vida, lo que significa que 38 santandereanos enferman diariamente por dengue.

Además el 36 % de los casos presenta signos de alarma, lo que aumenta la presión hospitalaria y el riesgo financiero para el sistema de salud.

A nivel nacional más de 33.000 pacientes han requerido hospitalización.

El mosquito Aedes Aegypti transmisor del virus ha convertido al dengue en una amenaza creciente.

De hecho 56 % de los contagios en 2025 corresponde a menores de 18 años, lo que confirma la alta vulnerabilidad de niños y adolescentes.

“El dengue es cíclico y cada tres a cinco años repite picos de contagio. Aunque en algunas regiones los casos han disminuido, las hospitalizaciones y muertes persisten”, explicó Ana Cristina Ochoa, médica y especialista en dengue.

Meta y Córdoba, los otros focos críticos

Santander comparte la lista de departamentos más afectados con Meta, Córdoba, Norte de Santander y Antioquia, que concentran más del 60 % de los casos.

Solo Meta acumula 7.892 contagios y 10 muertes confirmadas en lo corrido de 2025.

Prevención y vacunación

La lucha contra el dengue en Colombia se basa en medidas tradicionales como el uso de repelentes, toldillos, fumigación y limpieza de criaderos.

Sin embargo la vacunación se perfila como una estrategia decisiva, comparable a la que existe para enfermedades como el sarampión o la fiebre amarilla.

“La vacuna contra el dengue es eficaz y segura tanto para quienes ya han tenido la enfermedad como para quienes no han estado expuestos. La protección inicia 14 días después de la primera dosis y se completa con una segunda dosis a los tres meses”, agregó Ochoa.

En vísperas del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue (26 de agosto), autoridades sanitarias y el sector privado refuerzan los llamados a la prevención y a la inmunización como medidas fundamentales para evitar más muertes y contagios en el país.