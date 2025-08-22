Bucaramanga

Dengue en Santander: 38 contagios diarios y cinco muertes confirmadas en 2025

El departamento se ubica entre los cinco departamentos más golpeados por el brote a nivel nacional.

Ana Cristina Ochoa, médica y especialista en dengue

01:26

Bucaramanga

El dengue no da tregua en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud (INS) entre enero y agosto se han registrado 94.876 contagios en el país, lo que equivale a 440 personas infectadas cada día.

En Santander el panorama es especialmente preocupante, pues 8.133 personas han contraído el virus y cinco han perdido la vida, lo que significa que 38 santandereanos enferman diariamente por dengue.

Además el 36 % de los casos presenta signos de alarma, lo que aumenta la presión hospitalaria y el riesgo financiero para el sistema de salud.

A nivel nacional más de 33.000 pacientes han requerido hospitalización.

El mosquito Aedes Aegypti transmisor del virus ha convertido al dengue en una amenaza creciente.

De hecho 56 % de los contagios en 2025 corresponde a menores de 18 años, lo que confirma la alta vulnerabilidad de niños y adolescentes.

“El dengue es cíclico y cada tres a cinco años repite picos de contagio. Aunque en algunas regiones los casos han disminuido, las hospitalizaciones y muertes persisten”, explicó Ana Cristina Ochoa, médica y especialista en dengue.

Meta y Córdoba, los otros focos críticos

Santander comparte la lista de departamentos más afectados con Meta, Córdoba, Norte de Santander y Antioquia, que concentran más del 60 % de los casos.

Solo Meta acumula 7.892 contagios y 10 muertes confirmadas en lo corrido de 2025.

Prevención y vacunación

La lucha contra el dengue en Colombia se basa en medidas tradicionales como el uso de repelentes, toldillos, fumigación y limpieza de criaderos.

Sin embargo la vacunación se perfila como una estrategia decisiva, comparable a la que existe para enfermedades como el sarampión o la fiebre amarilla.

“La vacuna contra el dengue es eficaz y segura tanto para quienes ya han tenido la enfermedad como para quienes no han estado expuestos. La protección inicia 14 días después de la primera dosis y se completa con una segunda dosis a los tres meses”, agregó Ochoa.

En vísperas del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue (26 de agosto), autoridades sanitarias y el sector privado refuerzan los llamados a la prevención y a la inmunización como medidas fundamentales para evitar más muertes y contagios en el país.

