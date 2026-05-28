Santa Fe vence a Peñarol, pero no le alcanza en Libertadores: así quedó en la tabla de posiciones / @SantaFe

Independiente Santa Fe ha quedado eliminado de la Copa Libertadores 2026, a pesar de haber ganado su último partido de la fase de grupos. Los cardenales derrotaron por la mínima diferencia (0-1) a Peñarol en Montevideo, pero se quedaron por fuera del certamen a raíz del resultado entre Corinthians y Platense.

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Las cuentas para el León eran claras: ganar en suelo uruguayo y esperar que se diera la lógica en Brasil, es decir que el Timao se impusiera sobre los argentinos. Esto último no se dio y los santafereños terminaron quedando relegados.

Y es que el equipo de Pablo Repetto, que por cierto salió con varias novedades en su once titular, se impuso con la solitaria anotación de Alexis Zapata (12′), tras una recuperación alta de Nahuel Bustos. Claro está que la gran figura del encuentro terminó siendo Mosquera Marmolejo.

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Tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Con la victoria de Independiente Santa Fe llegó a 8 unidades, pero terminó perdiendo ese segundo lugar por el triunfo de Platense en Brasil, que acabó con 10 puntos. Así las cosas, Corinthians terminó líder con 11 y Peñarol coleron con apenas 3.

Pos. Equipo Puntos Dif. 1. Corinthians (BRA) 11 +4 2. Platense (ARG) 10 +1 3. Independiente Santa Fe (COL) 8 -1 4. Peñarol (URU) 3 -4

Corinthians y Platense avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que Santa Fe se va para los play-offs de la Copa Sudamericana.

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