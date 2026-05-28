Neymar enciende las alarmas en Brasil: se confirma preocupante lesión a dos semanas del Mundial

Máxima alerta en Brasil, luego de que el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitiera un comunicado en el que confirma la lesión que padece Neymar, misma que lo alejó del primer entrenamiento.

El astro fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y será baja “de dos a tres semanas”, aunque no abandonará la Canarinha.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, señaló en rueda de prensa que el 10 del Santos seguirá “un tratamiento intensivo” en los próximos días con los profesionales de la ‘Seleção’.

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Neymar enciende las alarmas en Brasil

Neymar se unió el miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti. Sin embargo, se perdió el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a “exámenes complementarios”.

El Santos informó en los días previos a la concentración de que el atacante tenía apenas un “edema” en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico. Ney se sometió así a una resonancia magnética que constató una “lesión muscular de grado II en el gemelo”, según especificó Lasmar ante los periodistas.

“Seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa”, afirmó el doctor.

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¿Qué partidos se pierde Neymar con la Selección de Brasil?

De esta forma, Neymar se perderá seguro los dos amistosos previos de la Canarinha antes del Mundial ante Panamá, el domingo en el estadio Maracaná, y Egipto, el próximo 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland (Estados Unidos).

Según esos plazos, también será duda para el debut en el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey. Es válido recordar que posterior a ello, la pentacampeona del mundo se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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