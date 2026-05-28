Sebastian Villa le da la victoria a Independiente Rivadavia en el último minuto en Copa Libertadores

Sebastián Villa fue el gran protagonista en la clasificación de Independiente Rivadavia a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de marcar el gol de la victoria en el triunfo 3-1 frente a Club Bolívar. El colombiano disputo 40′ minutos ya que ingreso al minuto 58′ del partido.

El atacante colombiano apareció en el tiempo de adición para destrabar un partido que parecía complicarse para el conjunto argentino. Al minuto 90+1’, Villa anotó el 2-1 parcial y desató la celebración de los aficionados de Independiente Rivadavia, acercando al equipo mendocino a la clasificación directa a la siguiente ronda del torneo continental.

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Minutos más tarde, al 90+5’, el colombiano volvió a ser determinante al participar en la jugada del tercer gol del compromiso, acción que terminó asegurando definitivamente el triunfo del conjunto argentino.

Con este resultado, Independiente Rivadavia cerró la fase de grupos como líder del Grupo C con 16 puntos, logrando avanzar directamente a los octavos de final en una histórica participación internacional.

En lo personal, Sebastián Villa continúa consolidándose como una de las principales figuras del equipo argentino. Con este tanto, el colombiano alcanzó 14 goles en 80 partidos disputados con Independiente Rivadavia y llegó a cuatro anotaciones en 21 encuentros jugados durante el presente semestre.

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Así fue el gol de Villa