Países y selecciones que clasifican al Mundial 2026, según la IA: ¿Colombia en la lista? // Caracol Radio

Con el inicio de una nueva fecha de las Eliminatorias mundialistas por parte de CONMEBOL; la expectativa es bastante alta, pues el próximo martes 9 de septiembre se conocerán, oficialmente, los seis equipos clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, además de la selección que disputará el repechaje.

La Selección Colombia, por su parte, viene atravesando una de sus peores rachas desde que es dirigida por el entrenador argentino, Néstor Lorenzo, no obstante, sus chances de clasificar a la Copa del mundo son bastante altas y una eliminación parece casi inverosímil.

Este jueves, en Barranquilla, la ‘tricolor’ recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, compromiso que se disputará en simultáneo con otros tres encuentros a las 18:30 (Hora local) y una victoria otorgaría el anhelado cupo directo al Mundial de fútbol.

La ciudad y el país se ilusionan con la clasificación

A pesar de los malos resultados obtenidos por la Selección en las Eliminatorias en las últimas seis fechas, donde perdió tres partidos y empató los tres restantes, desde la interna de la escuadra cafetera saben que una victoria, incluso un empate y un resultado favorable en el compromiso entre Venezuela y Argentina, dejarían a la ‘tricolor’ con su tiquete directo a la fase de grupos del Mundial.

Es por esta razón que los aficionados en Barranquilla decidieron acompañar al equipo en la noche previa al partido decisivo ante Bolivia y, a las afueras del hotel, se acercaron para compartir fotos, autógrafos y un banderazo que reconforta los ánimos de un equipo que busca retomar el camino de la victoria.

Países y selecciones que clasifican al Mundial 2026, según la IA

En medio del ‘mood’ futbolero en el que se encuentra el continente sudamericano, Caracol Radio se sumó al ambiente mundialista y consultó a la Inteligencia Artificial de ChatGPT sobre cuáles serán los países que clasificarán a la Copa del Mundo.

Aunque la IA no puede dictar un veredicto, sí expresó cuáles considera son los países con mayores posibilidades de clasificar, incluso se arriesgó con algunas sorpresas:

Europa (UEFA, 16 cupos)

Históricamente, casi todas las potencias europeas clasifican:

Muy probables: Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, Croacia, Bélgica.

Con altas chances: Suiza, Dinamarca, Suecia, Polonia, Serbia.

Otros posibles: Turquía, Noruega, Austria, República Checa.

Sudamérica (CONMEBOL, 6-7 cupos)

Con 10 equipos y 6,5 cupos, casi todos los históricos estarán:

Muy probables: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia .

. Con altas chances: Ecuador, Chile.

Peleando repechaje: Paraguay, Perú, Venezuela.

Difícil: Bolivia.

Norteamérica, Centroamérica y Caribe (CONCACAF, 6-8 cupos)

Ya clasificados: EE.UU., México y Canadá.

Muy probables: Costa Rica, Panamá.

Con chances: Honduras, Jamaica.

Posibles sorpresas: El Salvador, Haití.

África (CAF, 9-10 cupos)

Muy probables: Marruecos, Senegal, Egipto, Nigeria, Camerún.

Con altas chances: Costa de Marfil, Argelia, Ghana, Túnez.

Outsiders con chance: Mali, Sudáfrica, RD Congo.

Asia (AFC, 8-9 cupos)

Muy probables: Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Australia (aunque compite en AFC).

Con altas chances: Qatar, Uzbekistán, Irak.

Otros posibles: Emiratos Árabes Unidos, Jordania.

Oceanía (OFC, 1-2 cupos)