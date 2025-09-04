¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia? Los puntos que le faltarían para clasificar

La Selección Colombia comienza la doble jornada de la Eliminatoria y la última del camino hacia el Mundial, este jueves 4 de septiembre ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Será un partido crucial para cumplir el objetivo, la clasificación al Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo es sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos y solo ganar tres sería suficiente para que esté de forma directa pues su inmediato seguidor, Venezuela, está a cuatro puntos y su rival del jueves, a cinco unidades. Lo cual haría que fuera inalcanzable en la última jornada.

Vencer a Bolivia es la consigna para asegurar el cupo directo y no esperar hasta la última fecha que será en el estadio de Maturín, justamente ante Venezuela.

¿Qué pasa si Colombia pierde ante Bolivia?

Si la Selección Colombia pierde ante Bolivia quedaría con los mismos 22 puntos, mientras que los del altiplano sumarían 20 unidades. Colombia seguiría estando adelante. Acá, lo importante será ver qué pasa con Venezuela.

El equipo dirigido por Fernando Batista está en el puesto de repechaje con 18 puntos y enfrentará a una Argentina ya clasificada en Buenos Aires. Si gana en el Monumental llegaría a 21 puntos, todavía por debajo de Colombia. Es decir, que así el equipo nacional pierda y Venezuela gane, seguirá clasificado.

Pero todo tendría que definirse en la jornada final a donde Colombia iría a luchar por el cupo directo ante el vecino país. En Maturín, para lograr esto, le servirían dos resultados, el triunfo y el empate.

Si vence a Venezuela, quedaría con 25 puntos y la ‘vinotinto’ permanecería con 21 y si hay empate, Colombia terminaría con 23 y Venezuela con 22.

Así se jugará la fecha 17

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Así se jugará la fecha 18

Ecuador vs. Argentina

Bolivia vs. Brasil

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

Chile vs. Uruguay

Tabla de Posiciones de la Eliminatoria Sudamericana