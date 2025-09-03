Qué tiene que hacer la Selección Colombia para clasificar DIRECTO al Mundial 2026

Colombia ha podido dejar su clasificación al Mundial 2026 sellada con anterioridad, sin embargo, los resultados en los últimos juegos no han sido los esperados y se ha tenido que postergar para la última doble jornada. Se estima que el boleto se asegure ante Bolivia este jueves en Barranquilla, pero para eso ¿Qué debe pasar?

Partiendo de la tabla de posiciones, Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificadas para la cita orbital del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Luego, hay otros equipos que buscan en la jornada 17, también dejar listo su cupo: Uruguay, Paraguay y Colombia.

Por los cupos directos, Venezuela y Bolivia siguen contando con opciones. No obstante, no tienen la labor sencilla, pues deberán ganar sus respectivos partidos ante Argentina y Colombia. Perú cuneta con una opción remota, mientras que Chile es la única selección que no tiene chances de clasificación.

Posiciones de la Eliminatoria previo a la doble jornada

¿Qué necesita Colombia para clasificar de forma directa al Mundial?

Con 22 puntos, la Tricolor solo debe ganar el partido ante Bolivia en Barranquilla para sellar el tiquete de manera directa y así alcanzar la línea de las 25 unidades, volviéndose inalcanzable para Venezuela, el más inmediato perseguidor que tiene 18 puntos y está en el puesto de repechaje.

Si Colombia empata con La Verde, la clasificación directa también llegará, pero para eso se depende que Argentina le gane a Venezuela en Buenos Aires o también haya igualdad, pues el equipo nacional alcanzaría 23 unidades y Venezuela, por su parte, 19 (en caso de empatar), lo que haría insuperable a la Tricolor de cara al último duelo en Maturín.

Si Colombia pierde ambos juegos, también puede clasificar directo

La distancia que hay entre la zona de clasificación directa y los perseguidores, Venezuela y Bolivia, hace que incluso si Colombia pierde los dos juegos ante estos rivales, avance en el sexto puesto al Mundial.

Bajo ese supuesto de la doble derrota, primero tendría que Argentina ganarle a Venezuela en el Monumental y, en la fecha final, que Brasil supere a Bolivia de visita. En esas condiciones, la Tricolor se mantendría con 22 puntos y ninguno lo superaría.

Así se jugará la fecha 17

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Así se jugará la fecha 18