Neymar enciende las alarmas en Brasil: ¿Podrá jugar el Mundial 2026?

Neymar encendió las alarmas en la concentración de la Brasil luego de no participar en el entrenamiento de este miércoles en Teresópolis y ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario para realizarse una serie de exámenes médicos.

El futbolista brasileño había sido uno de los focos de atención desde su llegada a la concentración en la Granja Comary, donde incluso arribó en helicóptero y recibió gran atención por parte de la prensa y aficionados. Sin embargo, horas después, la preocupación se apoderó del entorno de la Selección tras conocerse que el atacante no trabajó junto al resto de sus compañeros.

La Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado oficial explicando la ausencia del exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain durante la práctica.

Le puede interesar: Cucho Hernández luego de ser convocado al Mundial: “Ganas de hacer historia con mi país”

“Neymar no participó del entrenamiento y será evaluado por el departamento médico. No habrá más información hasta conocer el resultado de los estudios”.

Hasta el momento no se conoce el tipo exacto de molestia física que presenta el jugador ni el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas, aunque la situación genera preocupación dentro de Brasil pensando en la preparación del equipo para los próximos compromisos internacionales.

Ahora, el cuerpo médico de la selección brasileña espera los resultados de los exámenes para determinar la gravedad de la lesión y definir si Neymar podrá continuar con normalidad en la concentración o si deberá iniciar un proceso de recuperación.

Le puede interesar: Luis Díaz no guarda la emoción por jugar su primer Mundial: “Es el sueño más grandes de mi vida”