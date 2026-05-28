Tabla de goleadores de la Copa Libertadores: Sebastián Villa se mete en la pelea con Rivadavia. (Photo by Luis Morillo/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Está por terminar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el único equipo colombiano clasificado a los octavos de final fue Deportes Tolima, que terminó segundo del Grupo B con 8 puntos. Claro está que hay varios futbolistas del país que continúan en competencia, a pesar de jugar para otros equipos.

Sebastián Villa, por ejemplo, lideró la clasificación de Independiente Rivadavia como líder absoluto del Grupo C. El cuadro argentino cerró la sexta fecha con una agónica victoria en Bolivia frente al Bolívar, duelo en el que el extremo antioqueño marcó. Así pues, Rivadavia fue primero con 16 puntos, 8 por encima del favorito Fluminense de Kevin Serna.

Vea acá la anotación de Sebastián Villa en la Copa Libertadores

El tanto le sirvió a Villa no solo para ayudar a su equipo, sino también para meterse en la pelea por ser el máximo goleador de la Libertadores. El jugador de 30 años llegó a tres anotaciones y disputará al menos dos partidos más en el certamen, dado que tiene asegurada su presencia en los octavos de final.

Tabla de goleadores de la Copa Libertadores

Aunque Sebastián Villa suma tres anotaciones en la vigente Copa Libertadores, el máximo anotador del torneo continental es un compañero suyo de Independiente Rivadavia: Álex Arce. El paraguayo suma ni más ni menos que 8 tantos, incluídas dos tripletas.

Claro está que el antioqueño y Juan Cuesta (Universidad Central - VEN) son los únicos colombianos que se encuentran en dicho listado. Repáselo a continuación:

Pos. Jugador Equipo Goles 1. Álex Arce Independiente Rivadavia 8 2. Carlos González Independiente del Valle 6 3. Bruno Henrique Flamengo 4 4. Francisco Fydriszewski Independiente Medellín 4 5. Lorenzo Melgarejo Libertad 4 6. Sebastián Villa Independiente Rivadavia 3 7. Juan Cuesta Universidad Central 3

Además de Villa y Cuesta, los otros jugadores que acumulan tres goles son: Fernando Zampedri (U. Católica), Gustavo Henrique (Corinthinas), Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata), Federico Barrandeguy (Juventud), Maximiliano Gómez (Nacional), Franco Zapiola (Plantense) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

A modo de curiosidad, de estos goleadores del certamen, Bruno le marcó al Medellín, Henrique le anotó en dos oportunidades a Santa Fe, Palacios también celebró ante el DIM, Maxi Gómez le marcó al Tolima y Yotún a Junior.

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