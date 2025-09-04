Así está Barranquilla HOY por partido de Colombia vs. Bolivia: últimas noticias, clima y movilidad

Desde la 1:00 de tarde de este jueves 4 de septiembre, la Alcaldía de Barranquilla declaró tarde cívica por motivo del partido entre Colombia y Bolivia, que comenzará a las 6:30 de la tarde, en el estadio Metropolitano.

Por ende, las autoridades han adoptado medidas tanto dentro y fuera del escenario deportivo, como en otros sectores de la ciudad para que el compromiso se dispute en total normalidad.

Cierres viales tras partido de Colombia y Bolivia: restricciones de movilidad

La Alcaldía emitió decreto con la prohibición del ascenso y descenso de pasajeros de taxis y buses colectivos en inmediaciones del estadio hasta las 11:59 p.m. de este jueves. Se habilitó como punto autorizado un tramo de la Avenida Circunvalar en el sector de Las Cayenas.

Otra de las medidas clave es la restricción de circulación para vehículos de más de cinco toneladas y actividades de cargue y descargue en un amplio perímetro del sur de la ciudad, con multas de hasta 8 salarios mínimos diarios.

Del mismo modo, se prohíbe la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el cuadrante delimitado por la Murillo, la Circunvalar y la Calle 47 durante toda la jornada.

El acceso al parqueadero del Estadio Metropolitano solo será permitido a vehículos particulares autorizados por la Federación Colombiana de Fútbol.

Quedan exceptuados de estas disposiciones los vehículos de la Policía, Fuerzas Militares, ambulancias y bomberos en cumplimiento de su servicio.

Cierres viales en La Troja por partido de selección Colombia

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció cierres temporales en el sector de La Troja. Las restricciones estarán vigentes desde las 5:30 p. m. hasta las 11:59 p. m., afectando la carrera 44 entre calles 72 y 75, y la calle 74 entre carreras 43 y 45.

Partido Colombia vs Bolivia: estos son lo desvíos habilitados por cierres en Barranquilla

Quienes se desplacen de occidente a oriente por la carrera 44 deberán girar a la izquierda en la calle 75, luego tomar a la derecha por la carrera 46, y continuar hasta la calle 70, donde podrán girar nuevamente a la derecha para retomar la carrera 44 hacia la izquierda.

Los conductores que circulen por la carrera 43 y necesiten tomar la calle 74 deberán girar a la derecha en la calle 75 para continuar con su recorrido.

¿Lloverá? Pronóstico del clima para el partido Colombia vs. Bolivia, según el IDEAM

Los hinchas que asistirán al estadio Metropolitano pueden estar tranquilos: el clima jugará a favor del espectáculo. Así lo indicó Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Según el Ideam, se espera que predominen condiciones de tiempo seco en Barranquilla durante la mayor parte del día, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 33 o 34 grados.

¿Cuáles serán las medidas de seguridad en el partido de las eliminatorias del mundial 2026?

El dispositivo de seguridad de las autoridades es de 1.300 uniformados de la Policía, 820 operadores logísticos y 140 cámaras de vigilancia, de las cuales 40 cuentan con reconocimiento facial.

Además, helicópteros, drones, ambulancias, bomberos y brigadistas estarán disponibles para responder ante cualquier eventualidad. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instaló desde la 1:30 p.m.