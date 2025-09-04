Alineación oficial Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas: Así formará la Tricolor . (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

La Selección Colombia busca la clasificación al Mundial del 2026. Este jueves 4 de septiembre, el cuadro nacional recibe a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla con una única consigna: ¡Ganar o ganar!

Selección Colombia en entrenamiento previo al partido contra la Selección de Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Foto: Getty Images. / LUIS ACOSTA Ampliar

A partir de las 6:30 de la tarde, los dirigidos por Néstor Lorenzo intentarán ponerle fin a la mala racha en Eliminatorias y conseguir la tan anhelada victoria, misma que no se da desde casi un año (15 de octubre del 2024).

Alineación oficial Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

De cara al crucial enfrentamiento con Bolivia, el seleccionador Néstor Lorenzo escogió el siguiente once titular:

Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Santiago Arias; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Es preciso recordar que Daniel Muñoz, habitual inicialista por sector derecho, se acumuló en tarjetas amarillas y por ello no pudo ser de la partida. Se espera que en la siguiente jornada contra Venezuela pueda sumar minutos.

Así pues, a la tribuna fueron enviados los dos suspendidos (Muñoz, Kevin Castaño) y Yerson Mosquera, quien realizó trabajo diferenciado en la previa del enfrentamiento.

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial?

La Selección Colombia debe ganarle a Bolivia para clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con 25 puntos será inalcanzable para Venezuela y Bolivia, quienes terminarán luchando por el repechaje.

James Rodríguez busca una nueva participación en el Mundial / Getty Images Ampliar

En caso de empatar, la Tricolor tendrá la clasificación en su mano, siempre y cuando Venezuela iguale o caiga con Argentina en Buenos Aires. Algo que tranquilamente puede ocurrir.

La derrota será el peor de los casos, pues dejará con vida tanto a la Vinotinto como a los bolivianos y la Selección tendrá que jugarse la vida el próximo martes en Maturín.