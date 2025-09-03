Colombia vs. Bolivia: certero mensaje que Abel Aguilar le mandó a Lorenzo, previo a Eliminatorias

Abel Aguilar y su opinión sobre el partido de Colombia y Bolivia por Eliminatorias

La Selección Colombia busca la clasificación al Mundial del 2026. Para lograrlo, el cuadro nacional deberá vencer este jueves 4 de septiembre a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, compromiso a disputarse sobre las 6:30 de la tarde.

Selección Colombia en entrenamiento previo al partido contra la Selección de Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Foto: Getty Images. / LUIS ACOSTA Ampliar

Se trata de un compromiso de vital importancia para el equipo colombiano, pues de llegar a empatar o perder en condición de local, tendrá que definir su situación la próxima semana en Maturín ante Venezuela. Escenario que históricamente le ha costado a la Tricolor.

Entérese acá: Posible alineación de la Tricolor por un cupo al MUNDIAL 2026

Abel Aguilar le mandó certero mensaje a Néstor Lorenzo

En la previa de esta doble jornada de Eliminatorias habló Abel Aguilar, histórico mediocampista de la Selección, en El VBAR Caracol. En la charla, el ahora exfutbolista mencionó que se avecina un partido duro, pero el equipo debe salir mentalizado a imponerse desde lo físico y deportivo.

“Independientemente de los nombres, soy partidario de no tener temor, sea Argentina, Bolivia o Brasil. Debemos salir a ganar, entendiendo que debe haber equilibrio. Tenemos jugadores para ir a jugar”, sentenció.

También puede leer: ¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia en Eliminatorias? Siga el partido de la clasificación

Y le dijo directamente a Lorenzo: “La disposición debe ser ir al frente, entonces ojalá se pueda ver así. En algunas ocasiones hemos visto un poco de ansiedad y cautela, pero el día del partido no puede haber. Desde el primer momento el equipo debe ir al frente, presionar sin temor a nada y que los que disponga el profe lo entiendan de esa manera”.

Abel Aguilar en su paso por la Selección Colombia / GEtty Images Ampliar

Ahora bien, Aguilar fue enfático en que el equipo “no se puede dejar llevar” del ambiente, los hinchas y la desesperación. Aunque es obligación ganar frente a un rival más débil, la paciencia y seguridad debe primera.

“Acá hay que tener cuidado y no dejarse llevar. Siempre lo hablábamos en el pasado, cuando debíamos definir algo importante. No podías dejarte llevar por el entrono o factores externos, los cuales influyen a la hora de definir este tipo de momentos. Puede haber nerviosismo, ansiedad, pero eso debe transformarse en ganas, deseo y confianza”, cerró.

Abel Aguilar confía en Dayro Moreno

Por otro lado, Abel reveló que estaba haciendo “mucha fuerza” para que Dayro Moreno fuera convocado en esta última jornada de Eliminatorias. En su opinión, es el delantero ideal para los próximos dos partidos.

“La Selección es diferente. Si soy sincero, hice mucha fuerza para que llamaran a Dayro. Lo conozco, pude compartir con él en sub-20 y Mayores. Su momento es espectacular. Tiene huella de Selección, está en un gran momento. Conmigo juega. Hay otros delanteros en buen momento, pero sé que en el caso de él es especial y si lo aprovechamos bien, seguramente nos ayude muchísimo”, señaló.

Le puede interesar: Néstor Lorenzo dio pistas sobre Dayro Moreno ¿Será titular ante Bolivia por Eliminatorias?