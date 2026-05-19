Fuerte accidente en la vía Barranquilla – Cartagena deja 19 heridos

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este martes en la vía al mar, a la altura del peaje Papiros, jurisdicción de Puerto Colombia, dejó al menos 19 personas heridas tras la colisión entre un bus de servicio público y otro vehículo.

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La información fue confirmada por la secretaria de Tránsito de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, quien señaló que el siniestro ocurrió hacia las 9:05 de la mañana en el kilómetro 103+800, donde los dos vehículos involucrados chocaron por causas que aún son materia de investigación.

“Recibimos el reporte de la Policía adscrita a la Seccional de Tránsito y Transporte sobre un accidente en el que un vehículo tipo bus colisiona con una tractomula. En este momento se adelanta la elaboración del informe policial para establecer las causas exactas del hecho”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, 15 personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata a la Clínica San Vicente, en Barranquilla, mientras que otras cuatro fueron remitidas a la Clínica Portoazul, entre ellas el conductor del bus.

Murillo explicó que, de manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de una posible responsabilidad compartida entre los conductores involucrados. Sin embargo, aclaró que será el informe técnico de los agentes de tránsito el que permita determinar las circunstancias que rodearon el accidente.

“Al parecer se está manejando una hipótesis de responsabilidad compartida, pero aún se encuentran en la elaboración del informe policial de accidente de tránsito para establecer cuál fue realmente la causa”, precisó.

Sobre el estado de salud de los lesionados, la secretaria indicó que algunas de las personas trasladadas a Portoazul presentarían heridas de mayor complejidad, aunque manifestó que las autoridades aún esperan un reporte oficial de los centros asistenciales para conocer con exactitud la gravedad de las lesiones.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes