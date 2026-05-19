Cierre de la Cordialidad por presuntos cilindros sospechosos en área metropolitana de Barranquilla

Las autoridades mantienen desde las primeras horas de este martes 19 de mayo un cierre preventivo en varios tramos de la vía Cordialidad, una de las principales arterias de conexión entre Barranquilla, el municipio de Galapa y las poblaciones del centro del Atlántico, tras el hallazgo de objetos con apariencia de material explosivo abandonados en dos puntos estratégicos del corredor vial.

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De acuerdo con la información preliminar, los elementos sospechosos corresponden a aparentes cilindros de color blanco cubiertos con bolsas negras, ubicados cerca del puente peatonal a la altura de Villa Olímpica, en jurisdicción de Galapa.

Ante la situación, unidades especializadas de la Policía y organismos de seguridad activaron los protocolos de atención y acordonaron las zonas para descartar cualquier riesgo para la población. Mientras se desarrollan las labores de inspección técnica, se mantiene restringido el tránsito vehicular en sectores de la vía, generando congestión y retrasos para conductores y transportadores que utilizan este corredor.

La Cordialidad es considerada una ruta estratégica para la movilidad y la actividad económica del departamento, ya que conecta la zona industrial de Galapa y varios municipios del centro del Atlántico con Barranquilla. Por esta razón, el cierre preventivo ha impactado el desplazamiento de trabajadores, vehículos de carga y transporte público que circulan diariamente por el sector.

Respuesta de la Policía

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana indicó que desplegó un operativo de seguridad en la zona para evitar riesgos a la comunidad. La alerta fue entregada por residentes del sector, quienes informaron sobre los elementos sospechosos abandonados en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, unidades policiales acordonaron de inmediato el área y solicitaron la presencia de personal especializado en antiexplosivos para inspeccionar los objetos. Luego de la verificación técnica, se descartó la presencia de artefactos explosivos o cualquier situación que representara peligro para los ciudadanos.

“La Policía Nacional mantiene activas las investigaciones para establecer la procedencia de estos elementos y dar con los responsables de este hecho”, señalaron las autoridades, que además reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123.