CREG anuncia medidas para blindar el sistema eléctrico ante posible fenómeno de El Niño

Anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, aprobó el otorgamiento de garantías alternativas para empresas intervenidas. Foto: Colprensa( Thot )

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció un paquete de medidas regulatorias para fortalecer la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

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La iniciativa contempla tres medidas permanentes y dos mecanismos de activación temporal destinados a enfrentar eventuales escenarios de estrés energético derivados de condiciones climáticas extremas.

La CREG anunció que se habilita de manera temporal la entrega de excedentes de energía al sistema de manera ágil, lo que permitirá aumentar la oferta disponible ante una eventual contingencia.

También se toman medidas para facilita la entrada en prueba de nuevos proyectos o ampliaciones de proyectos de generación.

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El director ejecutivo encargado de la CREG, William Mercado, explicó que la entidad aprobó la publicación para consulta pública de varios proyectos de resolución que incluyen mecanismos para responder a eventuales contingencias energéticas.

Se contempla la suspensión temporal de compromisos mínimos de consumo, buscando una mayor flexibilidad para facilitar la entrada en pruebas de nuevos proyectos de generación o ampliaciones que aún no han iniciado operación comercial, permitiéndoles aportar energía durante periodos de riesgo para la confiabilidad del sistema.

La CREG advierte que estas medidas solo entraran en vigor si los técnicos confirman el riesgo para el suministro seguro y confiable de energía por el Fenómeno del Niño.

También se adoptaran medidas que garanticen el suministro de energía durante el mantenimiento de la planta de regasificación SPEC de Cartagena, prevista para el mes de julio.

“Esto retoma la experiencia de acciones previas de la CREG para generar los incentivos necesarios para un uso eficiente del gas, sin comprometer la seguridad del suministro en la región.”, señala el documento.

La quinta medida adoptada es la participación de la respuesta de la demanda en el mercado de corto plazo o bolsa de energía ofertando reducciones de consumo y recibiendo una remuneración por ello.