Eliminatorias Sudamericanas 🔴 EN VIVO: Cómo van los partidos de Argentina, Paraguay, Perú y más

<b>Comienza la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá,</b> en donde se espera que se conozca cuáles serán las selecciones que consigan el cupo directo a la Copa Mundial y el boleto para disputar el repechaje.<b>A las 6:30 de la tarde se disputarán cuatro partidos en simultáneo </b>debido a que hay cuatro selecciones que siguen en la lucha por el boleto al Mundial.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/04/jugadores-de-bolivia-tendrian-millonario-premio-en-caso-de-ganarle-a-colombia-y-brasil/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/04/jugadores-de-bolivia-tendrian-millonario-premio-en-caso-de-ganarle-a-colombia-y-brasil/"><b>Jugadores de Bolivia tendrían millonario premio en caso de ganarle a Colombia y Brasil</b></a><b>Mientras que el partido faltante entre la Selección de Brasil vs. Chile tendrá juego a partir de las 7:30 de la noche</b> (hora colombiana), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, <b>ya que ambos selecciones ya tienen definido su panorama.</b>Cabe recordar que <b>Argentina, Brasil y Uruguay son las tres selecciones que ya se encuentran clasificadas a la Copa Mundial </b>2026, que se disputará desde el próximo<b> </b>11 de junio<b> </b>al 19 de julio.