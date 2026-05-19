Calificación Fitch Ratings nos permite negociar mejores condiciones con la banca: gerente de Ciudad

Barranquilla volvió a obtener la máxima calificación financiera otorgada por Fitch Ratings, un reconocimiento que, según la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, refleja el manejo responsable de las finanzas distritales y la confianza en el modelo de gestión de la administración.

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La funcionaria aseguró que este logro se da en medio de un contexto económico complejo para el país y fortalece la imagen de la ciudad ante inversionistas y entidades financieras.

“Tenemos hoy un gran reconocimiento, un gran galardón que nos entrega la firma Fitch Ratings a la ciudad de Barranquilla por el manejo de sus finanzas, por saber invertir, por saber hacer las cosas bien”, afirmó Aljure. Explicó que la calificadora revisó indicadores relacionados con ingresos, egresos, inversiones y capacidad de pago antes de otorgar la máxima nota al Distrito.

La gerente de Ciudad destacó que este resultado ha sido posible gracias a “un modelo de gobernanza basado en resultados”, al cumplimiento tributario de los ciudadanos y a las inversiones ejecutadas con impacto social, ambiental y económico. “Esto nos llena de mucho orgullo, mucho más en un contexto macroeconómico tan retador como el que tiene hoy Colombia”, sostuvo.

“Nos permite sentarnos a negociar con la banca mejores condiciones de plazo”

Aljure recordó que Barranquilla ya había alcanzado esta máxima calificación entre 2017 y 2019, durante la segunda administración del alcalde Alejandro Char, pero posteriormente la perdió debido a circunstancias como la pandemia. “Hoy volvemos a recuperarla y esto es muestra del gran trabajo que se está haciendo en la ciudad, de la confianza, de la credibilidad”, expresó.

La funcionaria explicó que este reconocimiento también permitirá mejorar las condiciones de negociación con la banca para financiar proyectos estratégicos.

“Esta calificación nos permite a nosotros sentarnos a negociar con la banca mejores condiciones de plazo, de periodo de gracia”, indicó, resaltando además que Fitch Ratings valoró el enfoque ambiental y social incluido en los proyectos de ciudad.

En materia económica, Aljure destacó el crecimiento en el recaudo tributario de Barranquilla. “El crecimiento del ICA entre el 2023 y el 2024 fue del 45%”, señaló, precisando que el recaudo pasó de 730.000 millones a 1,038 billones de pesos. Agregó que entre 2024 y 2025 el incremento ha sido del 23% y que, a corte de abril, la ciudad superó el billón de pesos en ingresos por Predial e ICA.

La gerente de Ciudad también resaltó el comportamiento de sectores clave para la economía local. Indicó que la actividad manufacturera creció un 9,4% y las ventas un 10,4%, mientras que la ciudad recibe cerca de 469 millones de dólares en inversión. Asimismo, destacó el crecimiento del sector BPO, que genera cerca de 15.000 empleos, y el fortalecimiento del turismo como nueva apuesta económica para Barranquilla.