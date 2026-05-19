Condenan a más de 42 años de cárcel a presunto feminicida de Jennifer Paola Ortega

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Sabanalarga condenó a 42 años y 6 meses de prisión a Alfonso Ramiro Gómez Mendoza por el feminicidio agravado de su pareja sentimental, Jennifer Paola Ortega Vega, de 33 años, en hechos ocurridos el 15 de octubre de 2024 en el municipio de Repelón, Atlántico.

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La decisión se produjo luego de culminar el juicio oral, en el que la Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad del procesado en el crimen. Según la investigación, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Porvenir, donde la mujer fue asesinada.

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De acuerdo con las autoridades, tras cometer el feminicidio, el hoy condenado habría ocultado el cuerpo de la víctima y posteriormente huyó del lugar. Días después fue capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y desde entonces permanece privado de la libertad.

Gómez Mendoza cumple la condena en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. La sentencia emitida por el juzgado fue apelada por la defensa del condenado y será revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla.