Primer tren del metro de Bogotá estaría llegando este martes a la capital del país

Luego de un mes de viaje desde el puerto de Quingdao, en China, llegaron a Cartagena, Bolívar, los seis vagones que componen el primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, y su próximo destino será la capital del país.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán dio la orden que inició la operación de desembarque. El mandatario celebró este importante momento y aseguró: “Gracias a todos lo que han hecho esto posible, y el mensaje que le queremos dar a Colombia es que sí podemos hacer grandes proyectos de gran escala que le cambian la vida a los colombianos, y vamos a seguirlos haciendo porque es lo que necesita Colombia; necesita unidad, y este es un proyecto que demuestra que nos podemos unir para lograr grandes cosas”.

En diálogo con Caracol Radio, Galán confirmó que los seis vagones saldrán entre jueves y viernes vía terrestre hacia la capital del país con un fuerte esquema de seguridad coordinado con el Ministerio de Defensa y la Policía. Se conoció que estarían llegando a Bogotá el próximo martes 9 de septiembre.

Con la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena, se cumple un nuevo hito en la historia de la movilidad de Colombia. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el proyecto de infraestructura de movilidad más importante del país y uno de los principales de América Latina, con corte al 6 de agosto de 2025 ya alcanzó el 60 % de ejecución.

“Este es un premio para la ciudad que no podemos retrasar y tenemos el compromiso de que en marzo de 2028 entremos a operar con el resto del sistema integrado de transporte de Bogotá”, aseguró el gerente de la Empresa Metro Leonidas Narváez, quien además confirmó que el segundo tren ya salió de la ciudad de Quingdao en China y llegará a Colombia en cuatro semanas.

Este tren viene desacoplado desde China, es decir, los seis vagones viajaron por separado en el buque que partió el 3 de agosto. Todos se acoplarán en el Patio Taller de Bosa.

El proceso de descargue del tren desde el buque hasta la cama baja donde será transportado tardó aproximadamente ocho horas. Lo anterior incluyó el alistamiento del desembarque con su respectiva inspección, izaje con grúa, posicionamiento y aseguramiento en el remolque caracterizado por tener una plataforma plana y abierta.

En total, serán 30 trenes de seis vagones cada uno. Una vez estén armados en el patio taller, se iniciarán las pruebas estáticas y dinámicas en 905 metros de vía de prueba.

La fabricación del primer tren comenzó a mediados del año 2024 y se extendió por un periodo de diez meses aproximadamente.

Una vez finalizó la producción del primer prototipo, comenzó la etapa de pruebas, y finalmente continuó con la prueba final del recorrido de 2.500 km. Cada uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Están compuestos por seis vagones: dos tipo S (vagones de las puntas) y cuatro tipo M (vagones del centro).

Además, no requieren conductor al ser 100 % automáticos, lo que los hace amigables con el ambiente. De hecho, hasta el 35 % de la energía generada en su frenado podrá ser aprovechada en el arranque de otros trenes, a través del tercer riel.

Asimismo, el recorrido desde la estación 1 en la localidad de Bosa hasta la 16, en la avenida Caracas con calle 72, será de 27 minutos. Actualmente, el desplazamiento puede tardar hasta dos horas.

Los trenes operarán inicialmente con un intervalo de 140 segundos y podrán circular en las dos direcciones: sentido sur-norte y en sentido norte-sur, por vías independientes. Cada vagón tiene dos espacios para personas en silla de ruedas y la capacidad de transportar a 300 personas por cada vagón, es decir, 1.800 pasajeros por coche.