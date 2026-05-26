Capturan a alias Lucho 7 presunto extorsionista de la banda criminal Salsas Nueva Generación

En desarrollo del plan cazador “AMBAR” contra la extorsión, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena, capturo en flagrancia a alias “Lucho 7”, momentos en que recibía 500 mil pesos en efecto, producto de amenazas extorsivas en contra de la víctima, un comerciante en el barrio Villa Estrella al sur de la ciudad.

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El operativo fue desplegado por uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), en una acción de entrega controlada antiextorsión, logrando la captura de alias ‘Lucho 7’, de 23 años, natural de Cartagena, presunto extorsionista al servicio de los “Salsas Nueva Generación” quien delinquía principalmente en este sector de la ciudad y el barrio El Pozón.

Durante el procedimiento fue incautada una motocicleta, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. De acuerdo con las autoridades, al capturado le registran antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en los años 2023 y 2024, así como por receptación en 2026.

Asimismo, se destacó que alias “Lucho 7” ya había sido capturado en 2024 por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El indiciado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

“En Cartagena, reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Finalmente, la Policía Nacional, viene adelantando campañas de prevención contra la extorsión, invitando a la comunidad a:

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión:

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes. Marque de inmediato a la línea 165.