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26 may 2026 Actualizado 09:15

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Registraduría alerta riesgo en dos municipios de Bolívar: “hay hostigamientos de fuerzas ilegales”

En el departamento hay cerca de $1.800.000 ciudadanos habilitados para votar

Registraduría alerta riesgo en dos municipios de Bolívar: &quot;hay hostigamientos de fuerzas ilegales&quot;

Registraduría alerta riesgo en dos municipios de Bolívar: "hay hostigamientos de fuerzas ilegales"

Registraduría alerta riesgo en dos municipios de Bolívar: &quot;hay hostigamientos de fuerzas ilegales&quot;

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Un total de 1.791.159 cuidados están habilitados en Bolívar para ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo.

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Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil reporta normalidad en toda la fase previa de elecciones, sí alertó sobre dos poblaciones específicas, donde la influencia de los grupos armados ilegales podría afectar el curso del debate electoral.

En diálogo con Caracol Radio Roque Tolosa, delegado del registrador en el departamento, precisó que las poblaciones de Santa Rosa del Sur y Montecristo, demandan una atención especial de las autoridades.

“Hay hostigamientos de las fuerzas ilegales en estos municipios; ustedes saben que históricamente en el departamento de Bolívar en esta zona es catalogada roja, pero nosotros hemos ido haciendo mesas de trabajo a nivel municipal y a nivel departamental con la secretaría de seguridad y toda la fuerza pública y hemos garantizado de que van a estar acompañando”, aseguró el funcionario.

Hasta el momento, el dispositivo conjunto entre Ejército Nacional, Armada, Policía y Fiscalía, avanza sin novedades.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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