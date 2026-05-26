Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corvivienda, titulará predios a familias en el Pozón

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), continúa en este 2026 brindando seguridad jurídica a muchos hogares con la entrega de títulos de propiedad que permiten legalizar los predios de más familias y, de esa forma, aportarle a la disminución del déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad.

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Estos títulos se entregan a personas que, por más de 10 años, han habitado de manera irregular en predios fiscales urbanos y que aún no cuentan con títulos de propiedad.

A través de la resolución No. 197 de 2026, el Distrito le dio apertura a la actuación administrativa que permite que, con el programa Mi Casa con Propiedad, se entregue posteriormente el título de propiedad, bajo la modalidad de cesión gratuita, a 27 familias en el barrio El Pozón.

El listado de los hogares beneficiados se puede consultar en el link: https://corvivienda.gov.co/web/index.php/2-5-publicaciones-para-surtir-notificacion

La Administración Distrital también insta a los terceros interesados que se consideren con igual o mejor derecho que los ocupantes identificados en la resolución a que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la correspondiente comunicación, se pronuncien por escrito, se hagan parte en la actuación y hagan llegar las pruebas que pretendan hacer valer.

Las familias que obtienen su título de propiedad pasan a tener un patrimonio, un techo seguro, se fortalece su arraigo en la comunidad, además, tienen la posibilidad de participar por subsidios de mejoramiento de vivienda a nivel distrital, como ‘Mi Casa Avanza’ y también aquellos que entrega el Estado.

Con la titulación de predios, igualmente, se beneficia todo el Distrito teniendo en cuenta que se produce una actualización catastral de los predios, mejorando con esto los ingresos por concepto de impuesto predial.