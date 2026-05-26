Air Europa hará estudio formal de factibilidad para la apertura de la ruta Cartagena–Madrid

Debido a problemas financieros y operativos, la aerolínea española Plus Ultra suspendió sus vuelos desde y hacia Colombia a partir del 2 de junio de 2026, lo que dejó a Cartagena sin una conexión directa con Madrid. Actualmente, la Heroica se conectará con España desde el próximo 2 de julio, por medio de la empresa World2Fly.

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Por ello, Cartagena, en aras de atender un mayor flujo de turistas entre ambos países y fortalecer los vínculos históricos y culturales, sigue moviendo fichas para consolidarse como uno de los destinos turísticos internacionales más competitivos del Caribe. En una reunión estratégica sostenida entre el alcalde de Cartagena Dumek Turbay y Javier Hidalgo, propietario de Air Europa, se avanzó en conversaciones para materializar una nueva ruta aérea directa entre Cartagena y Madrid, con al menos tres frecuencias semanales.

El encuentro se dio en un momento clave para la conectividad internacional de la ciudad, luego de que la aerolínea Plus Ultra suspendiera sus cuatro frecuencias semanales en la ruta Madrid–Cartagena, dejando vacante un mercado que hoy evidencia una demanda sostenida y creciente.

“Hace dos años hablamos con Javier para poder tener Air Europa aquí en Cartagena. Nosotros sabemos que en lo personal es importante una alianza o conectar a Cartagena con otros países. Nosotros desde el gobierno, con la Secretaría de Turismo, estamos listos para arropar el proyecto y el proceso, dar la tranquilidad absoluta en el escenario y poner a funcionar la ruta”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Javier Hidalgo aseguró: “Estamos dándole la vuelta a Latinoamérica para identificar las ciudades potenciales para traer Air Europa. Aquí en Cartagena ha habido mucho interés, quizá donde más interés hemos visto en traer la aerolínea y un vuelo directo”.

Actualmente, la conexión directa entre ambas ciudades quedará únicamente cubierta desde World2Fly, con una sola frecuencia semanal los viernes, mientras Air Europa mantiene operaciones hacia Cartagena únicamente mediante escalas.

Durante la reunión, el mandatario distrital expuso cifras que respaldan la viabilidad comercial y turística de una operación directa. Solo en 2025 más de 24.000 pasajeros viajaron entre Madrid y Cartagena, de los cuales 15.198 lo hicieron en vuelos directos.

Además, cerca de 9.000 viajeros debieron hacer escalas en ciudades como Bogotá, Ámsterdam y Medellín ante la falta de oferta suficiente, enfrentando itinerarios de hasta 18 horas frente a las aproximadamente nueve horas que tomaría un vuelo sin escalas.

España se consolida además como uno de los mercados emisores con mayor crecimiento hacia Colombia. En 2024 registró 231.632 flujos de viajeros hacia el país y en 2025 reportó un incremento del 21%. Cartagena, por su parte, sigue despertando fuerte interés en el mercado español, especialmente, por su oferta cultural y vacacional: el 80,6% de los turistas españoles buscan experiencias leisure y cerca del 50% manifiestan interés en turismo cultural.

“Queremos conectar parte de Estambul y Madrid con otras ciudades del mundo y ver de qué forma podemos calcular y tener una ruta con Europa. Queremos llegar y aterrizar en otras terminales aquí en Colombia; nosotros llegamos a Bogotá, pero al final es muy congestionado. Llegar a Cartagena, que es un destino turístico lleno de comercio y con conectividad a nivel mundial, representa una gran oportunidad”, añadió Javier Hidalgo.

La administración distrital considera que una eventual operación de Air Europa tendría impactos directos sobre la economía local, especialmente, en el turismo de reuniones, el sector hotelero, gastronómico y de servicios.

También permitiría ampliar la conectividad de Cartagena con más de 350 destinos internacionales vía Madrid y las conexiones estratégicas con Turkish Airlines hacia Asia, Medio Oriente, África y Oceanía.

Otro de los argumentos expuestos al grupo Globalia matriz de Air Europa, fue la existencia de una “demanda represada inmediata” tras la salida de Plus Ultra, así como los altos niveles de ocupación que mantuvo la ruta durante 2025, superando en varios meses el 90% de ocupación.

“Estamos listos y dispuestos para empezar a hablar de manera seria e iniciar el proceso. Mientras el tiempo lo permita, debemos saber qué hay que hacer y empezar a hacerlo para darle trámite a esto que se quiere plasmar”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

La Alcaldía de Cartagena ofreció respaldo institucional y estrategias de promoción conjunta en España, a través del Comité de Conectividad, conformado por la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, Procolombia, OINAC y Cotelco; y así facilitar el desarrollo de la operación.

Entre los pasos a seguir en próximas fases se encuentra la realización de un estudio formal de factibilidad para la apertura de la ruta Cartagena–Madrid, con el objetivo de iniciar operaciones a inicios de 2027.

“Nosotros para mayo del año que viene estamos pensando en un plan de expansión, pero si se puede adelantar para diciembre, todo sería mucho mejor. Nosotros nos sentimos cómodos en Colombia; abrir uno o dos destinos más en el país nos da la seguridad de que podemos traer más personas a destinos y mercados que se van a mover en toda Europa”, concluyó Javier Hidalgo.

“Cartagena tiene hoy la demanda, el posicionamiento internacional y el potencial turístico para sostener una conexión directa robusta con Europa. El momento es ahora”, fue el mensaje central que expresó el alcalde Dumek Turbay.