Bogotá

🔴EN VIVO | Primer tren del metro de Bogotá llega a Colombia: transmisión directa y últimas noticias

Siga aquí el minuto a minuto de la entrega de los primeros vagones del tren del Metro de Bogotá

Daniela Puerto

En la madrugada de este martes 2 de septiembre, el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada de los primeros vagones de la Línea 1 del Metro de Bogotá a la ciudad de Cartagena.

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá fue entregado en la ciudad de Changchun al concesionario Metro Línea 1 por la firma Railway Rolling Stock Corporation , una de las fábricas de material rodante más importantes del mundo.

La Línea 1 del Metro de Bogotá, tendrá un total de 30 trenes de seis vagones cada uno. Se espera que cuando lleguen a Bogotá, sean trasladados al patio taller, lugar donde iniciarán las pruebas estáticas y dinámicas en 1.000 metros de vía férrea.

Cuánto tardó el Barco en llegar desde China a Cartagena:

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, duró en llegar aproximadamente 30 días a Colombia, pues salió desde el puerto de Qingdao, China desde el 3 de agosto del 2025 y llegó a Cartagena en la madrugada de este 2 de septiembre.

El Distrito informó que el descargue del tren desde el buque hasta la cama donde será transportado, demora aproximadamente 8 horas. Esto incluye el desembarque con su respectiva inspección, izaje con grúa, posicionamiento y aseguramiento a la cama baja.

TRANSMISIÓN EN VIVO: llegada del primer tren del Metro de Bogotá

Minuto a minuto |Entrega del primer tren del Metro de Bogotá

  • 12:15p.m. | Estos son los primeros tres vagones que llegaron desde China al puerto de Cartagena.

12:46 a.m. | Así llegó a Cartagena el primer metro de la capital

