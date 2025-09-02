Desembarque de vagones del primer tren del Metro de Bogotá tardará 17 horas: así será el proceso

Cartagena

En medio de una operación logística eficiente, segura y confiable el Grupo Puerto de Cartagena recibió el primer tren del Metro de Bogotá, marcando así un nuevo hito en la historia de la infraestructura nacional. La operación ratifica el papel del puerto como plataforma logística de referencia para los grandes proyectos del país, gracias a su conectividad global, su infraestructura de vanguardia, y la capacidad para agregar valor a la carga a través de un talento humano especializado y listo para los grandes retos.

Ruta logística internacional

Procedentes del puerto de Qingdao, China, los seis vagones del metro emprendieron un recorrido de 30 días, en la motonave CMA CGM Everglade con escalas en Busan (Corea del Sur), Manzanillo (México) y Manzanillo (Panamá), hasta llegar a la terminal de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Esto es posible gracias a la conectividad del Grupo con 850 puertos en 140 países, con los que se tienen servicios frecuentes en las rutas más importantes del comercio marítimo internacional, gracias a las capacidades desarrolladas durante treinta y dos años de consolidación como plataforma logística y portuaria.

CMA CGM Everglade

El barco en donde llegó el primer tren del metro de Bogotá, es de última generación, tiene la capacidad de transportar más de 15 mil contenedores, fue creado en 2022 como parte de una serie de cinco barcos de su clase de la línea CMA CGM. El Everglade tiene bandera francesa y se destaca por su gran tamaño con 366 metros de eslora y 52 metros de manga. Además, es un barco con motores de doble combustible que permiten operar tanto con GNL como con combustible convencional, en un esfuerzo de la línea por transicionar hacia opciones energéticas más limpias.

Las terminales del Grupo Puerto de Cartagena tienen capacidad para atender estos barcos de última generación que, por su gran tamaño, exigen requerimientos logísticos especiales, como grúas pórtico más grandes, una gran capacidad de los operadores de cubrir mayores superficies, y canales de acceso y profundidad en muelle con un calado de más de 15 metros, los cuales son capacidades que Cartagena viene capitalizando en la visión del Grupo de ir un paso adelante a los requerimientos de la industria.

La operación incluye el descargue de 6 vagones del Metro de Bogotá, parte de los 180 planeados:

2 vagones tipo S de 23,59 m de largo × 3,03 m de ancho × 3,89 m de alto.

de 23,59 m de largo × 3,03 m de ancho × 3,89 m de alto. 4 vagones tipo M de 22,46 m de largo × 3,03 m de ancho × 3,89 m de alto.

de 22,46 m de largo × 3,03 m de ancho × 3,89 m de alto. Peso por vagón: 38 toneladas.

Una maniobra de precisión

La descarga de los vagones requiere una operación especializada, dentro de una maniobra portuaria total de 17 horas. En ella participan 41 personas directamente en la operación del metro y 125 colaboradores en la operación total del barco.

El proceso garantiza seguridad, precisión y eficiencia en cada etapa, desde el destrinque hasta el izaje y posicionamiento sobre modulares especializados, con la trayectoria y experiencia de un puerto que hoy es considerado el tercero más eficiente del mundo de acuerdo con el Banco Mundial y Standard & Poor´s.

“Como siempre lo he destacado, ha sido nuestro talento humano el que posibilita que esta operación de características y retos especiales, se haga con estándares de eficiencia y calidad de talla mundial, y así, una vez más le cumplamos a los clientes y al país, con profesionalismo y oportunidad”, afirmó Alfonso Salas, gerente del Grupo Puerto de Cartagena.

La llegada del primer tren del Metro de Bogotá se suma a una trayectoria de operaciones logísticas de gran escala en Cartagena, como el descargue de los vagones del metro de Medellín, los parques solares más importantes de Colombia, el metro de Lima - Perú, las hidroeléctricas y termoeléctricas más importantes del país, el proyecto de Reficar, en donde se destaca la logística para movilizar los reactores, la atención de proyectos internacionales de alto valor estratégico, y así, en los últimos 10 años, proyectos de alta envergadura han sido recibidos y acompañados por este nodo portuario.